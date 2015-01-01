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Бывший наркоман из Нежина стал служителем и помогает исцелиться другим
- Сегодня, 11:42
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Все мы слышали выражение - люди не меняются. А это так? Удивительное перевоплощение из наркомана в капеллана. Сегодня команда интернет-издания «Нежатин» посетила Виктора Зайцева - человека, который смог перевоплотиться.
В возрасте 15 лет Виктор впервые попал в тюрьму за кражу. Осознал свой поступок молодой человек? Наверное нет, ведь в 17 лет, опять же за кражу его лишили свободы на три года. За это время он успел попробовать первые виды наркотических веществ. В 60-х годах прошлого века, как таких наркотиков не было, но были таблетки Кадеина с содержанием «счастье», которые свободно продавались всем желающим. В 70-году снова попал в тюрьму за кражу, на этот раз как рецидивист получил 7 лет лишения свободы. Эти 7 лет не прошли «впустую», Виктор пришел к настоящим наркотикам на основе мака - опиум.
Вас заставило попробовать «тяжелые» наркотики?
Во-первых - окружение, а во-вторых - хотелось чего-то неизвестного, а тогда еще не осознавал всю опасность.
Но достаточного количества мака не было в свободном доступе, и прием веществ был периодический, благодаря этому парень не попал в так называемую «систему». «Система» - это постоянное употребление наркотиков с последующим увеличением «дозы». После освобождения из тюрьмы нестерпимое желание найти «дозу» довело до того, что юный Виктор приезжал в село с продовольственными товарами (хлеб, колбаса, конфеты) и выменивал на мешки мака. Такое количество наркотиков и систематическое употребление довели до жесткой системы.
Можно ли получить зависимость с первой «дозы»?
Если после первого раза человеку понравилось, она не получит физическую зависимость, но она будет пытаться попробовать еще раз и еще раз, пока не станет физически зависимой. Был свидетелем, как люди по полгода после первого раза превращались люди в «животных», которые ни о чем не думали кроме очередной дозы, а их тело просто начинало гнить от инфекций, которые занесли с помощью шприца.
В чем проявляется физическая зависимость?
Когда не хватает наркотика, то начинает страшно ломать и болеть все тело и настолько сильно, что кажется даже, что болят ногти, или же каждый волос. Начинается паранойя. И получив физическую зависимость, люди не ради удовольствия продолжают употреблять, а чтобы избавиться нестерпимой боли.
Какие ощущения у «первоклашек»? Насколько быстро начинают действовать вещества?
Еще не успел выдвинуть иглу, а уже «накрывает», то есть мгновенно, первые 15 секунд полная эйфория и ощущение другой реальности, а после этого просто хорошее самочувствие, чувствуешь прилив сил. Те, кто впервые попробовали, эффект «хорошего самочувствия» могут чувствовать около суток.
В 90-х годах попал за решетку на 10 лет. В тюремных лагерях процветала коррупция, и заветную дозу можно было достать без особых проблем, но после одного случая с побегом из тюрьмы, все лагеря взяли под жесткий контроль и получить «кайфа» было невозможно. Пришлось перейти на более легкую форму удовольствие - анашу. Продолжал он ее употреблять даже уже на свободе, пока не встретил своего старого друга на пару с которым принимал опиум. Виктор по старой дружбе предложил покурить вместе, а то заметил, что он уже давно не принимает и ходит в церковь «Спасение». Виктора это очень заинтересовало, до этого момента он думал, что выхода нет. Это был последний шанс! После визита в церковь понял, что только так можно избавиться от зависимости, и начал основательное изучение Библии и систематически посещать храм. Впоследствии женился и вместе со своей женой основали филиал церкви «Спасение» в Нежине.
Что бы вы посоветовали людям, которые имеют наркотическую зависимость?
Наркотик умеет ждать, что бы вы ни делали, в какие бы центры реабилитации не ездили, при первой же возможности вы вернетесь к темной дела. Спасти может только Бог. Идите в церковь, ведь только с помощью веры можно получить освобождение!
На сегодняшний день Виктору 66 лет, жену, проповедует в церкви и имеет звание капеллана - ездит по тюрьмам, рассказывает свою историю и слово Божие таким же юношам, которым когда-то был и сам. Итак, выход есть, выбор за вами ...
В возрасте 15 лет Виктор впервые попал в тюрьму за кражу. Осознал свой поступок молодой человек? Наверное нет, ведь в 17 лет, опять же за кражу его лишили свободы на три года. За это время он успел попробовать первые виды наркотических веществ. В 60-х годах прошлого века, как таких наркотиков не было, но были таблетки Кадеина с содержанием «счастье», которые свободно продавались всем желающим. В 70-году снова попал в тюрьму за кражу, на этот раз как рецидивист получил 7 лет лишения свободы. Эти 7 лет не прошли «впустую», Виктор пришел к настоящим наркотикам на основе мака - опиум.
Вас заставило попробовать «тяжелые» наркотики?
Во-первых - окружение, а во-вторых - хотелось чего-то неизвестного, а тогда еще не осознавал всю опасность.
Но достаточного количества мака не было в свободном доступе, и прием веществ был периодический, благодаря этому парень не попал в так называемую «систему». «Система» - это постоянное употребление наркотиков с последующим увеличением «дозы». После освобождения из тюрьмы нестерпимое желание найти «дозу» довело до того, что юный Виктор приезжал в село с продовольственными товарами (хлеб, колбаса, конфеты) и выменивал на мешки мака. Такое количество наркотиков и систематическое употребление довели до жесткой системы.
Можно ли получить зависимость с первой «дозы»?
Если после первого раза человеку понравилось, она не получит физическую зависимость, но она будет пытаться попробовать еще раз и еще раз, пока не станет физически зависимой. Был свидетелем, как люди по полгода после первого раза превращались люди в «животных», которые ни о чем не думали кроме очередной дозы, а их тело просто начинало гнить от инфекций, которые занесли с помощью шприца.
В чем проявляется физическая зависимость?
Когда не хватает наркотика, то начинает страшно ломать и болеть все тело и настолько сильно, что кажется даже, что болят ногти, или же каждый волос. Начинается паранойя. И получив физическую зависимость, люди не ради удовольствия продолжают употреблять, а чтобы избавиться нестерпимой боли.
Какие ощущения у «первоклашек»? Насколько быстро начинают действовать вещества?
Еще не успел выдвинуть иглу, а уже «накрывает», то есть мгновенно, первые 15 секунд полная эйфория и ощущение другой реальности, а после этого просто хорошее самочувствие, чувствуешь прилив сил. Те, кто впервые попробовали, эффект «хорошего самочувствия» могут чувствовать около суток.
В 90-х годах попал за решетку на 10 лет. В тюремных лагерях процветала коррупция, и заветную дозу можно было достать без особых проблем, но после одного случая с побегом из тюрьмы, все лагеря взяли под жесткий контроль и получить «кайфа» было невозможно. Пришлось перейти на более легкую форму удовольствие - анашу. Продолжал он ее употреблять даже уже на свободе, пока не встретил своего старого друга на пару с которым принимал опиум. Виктор по старой дружбе предложил покурить вместе, а то заметил, что он уже давно не принимает и ходит в церковь «Спасение». Виктора это очень заинтересовало, до этого момента он думал, что выхода нет. Это был последний шанс! После визита в церковь понял, что только так можно избавиться от зависимости, и начал основательное изучение Библии и систематически посещать храм. Впоследствии женился и вместе со своей женой основали филиал церкви «Спасение» в Нежине.
Что бы вы посоветовали людям, которые имеют наркотическую зависимость?
Наркотик умеет ждать, что бы вы ни делали, в какие бы центры реабилитации не ездили, при первой же возможности вы вернетесь к темной дела. Спасти может только Бог. Идите в церковь, ведь только с помощью веры можно получить освобождение!
На сегодняшний день Виктору 66 лет, жену, проповедует в церкви и имеет звание капеллана - ездит по тюрьмам, рассказывает свою историю и слово Божие таким же юношам, которым когда-то был и сам. Итак, выход есть, выбор за вами ...
Источник: nezhatin.com.ua/
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