4ернігів.інфо » Стрічка новин » Учителей будут увольнять за "аморалку"
Учителей будут увольнять за "аморалку"
- Сегодня, 12:02
- Просмотров: 34
Верховный Суд Украины разъяснил, что является основанием увольнения с работы.
Педагоги, которые своим недостойным поведением скомпрометировали себя перед учениками или другими лицами могут быть уволены с работы. Соответствующая правовая позиция Верховного Суда Украины содержится по делу № 6-3135цс16 относительно оснований увольнения работника, который выполняет воспитательные функции.
В соответствии с Кодексом законов о труде, совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора.
"К субъектам, которые могут быть уволены по указанному основанию, относятся участники учебно-воспитательного процесса, указанные в ст.50 Закона Украины" Об образовании ", а именно: руководящие, педагогические, научные, научно-педагогические работники, специалисты", - отмечают в ВСУ.
Увольнение возможно при наличии двух условий: аморальный проступок должен быть подтвержден фактами; совершение проступка несовместимо с продолжением работы, имеет воспитательную функцию.
Также в суде подчеркнули, что такое увольнение допускается за совершение аморального проступка как при исполнении трудовых обязанностей, так и не связанного с ними, в частности, совершение такого проступка в общественных местах или в быту.
"Анализ вышеуказанных норм материального права дает основания для вывода о том, что работники, которые выполняют воспитательную функцию - учитель, педагог, воспитатель - обязаны быть человеком высоких моральных убеждений и безупречного поведения", - говорится в выводах ВСУ.
В правовой позиции суда отмечается, что личный пример преподавателя и его авторитет и высоконравственный поведение имеют исключительно важное значение в формировании сознания молодежи.
Педагоги, которые своим недостойным поведением скомпрометировали себя перед учениками или другими лицами могут быть уволены с работы. Соответствующая правовая позиция Верховного Суда Украины содержится по делу № 6-3135цс16 относительно оснований увольнения работника, который выполняет воспитательные функции.
В соответствии с Кодексом законов о труде, совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора.
"К субъектам, которые могут быть уволены по указанному основанию, относятся участники учебно-воспитательного процесса, указанные в ст.50 Закона Украины" Об образовании ", а именно: руководящие, педагогические, научные, научно-педагогические работники, специалисты", - отмечают в ВСУ.
Увольнение возможно при наличии двух условий: аморальный проступок должен быть подтвержден фактами; совершение проступка несовместимо с продолжением работы, имеет воспитательную функцию.
Также в суде подчеркнули, что такое увольнение допускается за совершение аморального проступка как при исполнении трудовых обязанностей, так и не связанного с ними, в частности, совершение такого проступка в общественных местах или в быту.
"Анализ вышеуказанных норм материального права дает основания для вывода о том, что работники, которые выполняют воспитательную функцию - учитель, педагог, воспитатель - обязаны быть человеком высоких моральных убеждений и безупречного поведения", - говорится в выводах ВСУ.
В правовой позиции суда отмечается, что личный пример преподавателя и его авторитет и высоконравственный поведение имеют исключительно важное значение в формировании сознания молодежи.
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
Начисление единого взноса на общеобязательное государственное страхование ...
В Черниговскую ОГНИ поступают вопросы от работодателей по уплате единого взноса на суммы
Парламент намерен распространить спецконфискацию на все преступления
Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в
Прокурора Черниговской области сняли с должности после двух месяцев работы
Прокурора Черниговской области Дмитрия Чибисова уволили со своей должности, и, возможно, перевели
Суд над міліціонером Лютим: справедлива кара за смерть трьох людей?
Заседание по делу ДТП Александра Лютого, который 14 сентября сбил 3 людей насмерть, пройдет
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рекомендует быть ме ...
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рекомендует украинцам быть менее открытыми
Мобилизованным черниговцам продолжают не платить зарплату и увольнять с раб ...
Прокуратурами по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины во
Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка
Добавить комментарий!