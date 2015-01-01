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Учителей будут увольнять за "аморалку"

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 34
Учителей будут увольнять за "аморалку"Верховный Суд Украины разъяснил, что является основанием увольнения с работы.
Педагоги, которые своим недостойным поведением скомпрометировали себя перед учениками или другими лицами могут быть уволены с работы. Соответствующая правовая позиция Верховного Суда Украины содержится по делу № 6-3135цс16 относительно оснований увольнения работника, который выполняет воспитательные функции.
В соответствии с Кодексом законов о труде, совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора.
"К субъектам, которые могут быть уволены по указанному основанию, относятся участники учебно-воспитательного процесса, указанные в ст.50 Закона Украины" Об образовании ", а именно: руководящие, педагогические, научные, научно-педагогические работники, специалисты", - отмечают в ВСУ.
Увольнение возможно при наличии двух условий: аморальный проступок должен быть подтвержден фактами; совершение проступка несовместимо с продолжением работы, имеет воспитательную функцию.
Также в суде подчеркнули, что такое увольнение допускается за совершение аморального проступка как при исполнении трудовых обязанностей, так и не связанного с ними, в частности, совершение такого проступка в общественных местах или в быту.
"Анализ вышеуказанных норм материального права дает основания для вывода о том, что работники, которые выполняют воспитательную функцию - учитель, педагог, воспитатель - обязаны быть человеком высоких моральных убеждений и безупречного поведения", - говорится в выводах ВСУ.
В правовой позиции суда отмечается, что личный пример преподавателя и его авторитет и высоконравственный поведение имеют исключительно важное значение в формировании сознания молодежи.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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