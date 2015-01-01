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Кабмін контролюватиме доходи кожного українця та змусить усіх звітувати про свої доходи та витрати. Уже до кінця 2017 року уряд запланував розробити відповідний законопроект про введення загального декларування доходів громадян і податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.
Що стосується дрібних підприємців, то їх змусять заповнювати е-декларації. Про таке написано упріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну.
Нагадаємо, підписавши меморандум із МВФ, Україна зобов’язалася реформувати фіскальну систему та зробити її значно жорсткішою відносно громадян та малого бізнесу.
Усі українці будуть декларувати своє майно
- Сегодня, 12:46
- Просмотров: 36
Кабмін контролюватиме доходи кожного українця та змусить усіх звітувати про свої доходи та витрати. Уже до кінця 2017 року уряд запланував розробити відповідний законопроект про введення загального декларування доходів громадян і податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.
Що стосується дрібних підприємців, то їх змусять заповнювати е-декларації. Про таке написано упріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну.
Нагадаємо, підписавши меморандум із МВФ, Україна зобов’язалася реформувати фіскальну систему та зробити її значно жорсткішою відносно громадян та малого бізнесу.
Источник: nezhatin.com.ua/
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