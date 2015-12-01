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Все украинцы будут декларировать свое имущество
- Сегодня, 12:47
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Кабмин будет контролировать доходы каждого украинском и заставит всех отчитываться о своих доходах и расходах. Уже к конца 2017 года году правительство запланировало разработать соответствующий законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговый контроль расходов физических лиц косвенными методами.
Что касается мелких предпринимателей, то их заставят заполнять е-декларации. О таком написано уприоритетному плане действий правительства на 2017 год, утвержденного постановлением Кабмина.
Напомним, подписав меморандум с МВФ, Украина обязалась реформировать фискальную систему и сделать ее значительно жестче в отношении граждан и малого бизнеса.
Что касается мелких предпринимателей, то их заставят заполнять е-декларации. О таком написано уприоритетному плане действий правительства на 2017 год, утвержденного постановлением Кабмина.
Напомним, подписав меморандум с МВФ, Украина обязалась реформировать фискальную систему и сделать ее значительно жестче в отношении граждан и малого бизнеса.
Источник: nezhatin.com.ua/
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