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Цена на водку может резко возрасти
- Сегодня, 15:28
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Ассоциация "Укрводка" поддержала предложение министерства экономического развития и торговли о повышении минимальных розничных цен на водку на 14,3%.
Поэтому рост составит 10 гривен и минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л составит 79,9 гривен, говорится в сообщении ассоциации.
Причиной к такому шагу в ассоциации "Укрводка" называют рост акцизов и стоимости спирта. И указывают на то, что это должно произойти как можно быстрее. Ведь предварительное затягивание с поднятием минимальных розничных цен на алкоголь привело к тому, что в 2016 году производство водки в Украине сократилось на 13% по сравнению с показателем 2015 года.
Поэтому рост составит 10 гривен и минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л составит 79,9 гривен, говорится в сообщении ассоциации.
Причиной к такому шагу в ассоциации "Укрводка" называют рост акцизов и стоимости спирта. И указывают на то, что это должно произойти как можно быстрее. Ведь предварительное затягивание с поднятием минимальных розничных цен на алкоголь привело к тому, что в 2016 году производство водки в Украине сократилось на 13% по сравнению с показателем 2015 года.
Источник: nezhatin.com.ua/
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