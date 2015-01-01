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Нежинец Константин Мухомодеев идет на двойной рекорд
- Вчера, 16:06
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12 сентября 2016 в Нежине был установлен новый всеукраинский рекорд по приседания. Его установил обычный нежинский студент Константин Мухомодеев. Юноша смог присесть 3020 раз в течение одного часа. Рекордсмен посвятил победу своей маме.
На конец лета - начало осени 2017 Костя снова планирует установить два новых Национальные рекорды. Первый будет в Киеве на телешоу «Украина имеет талант». Это - содержание планки на локтях за максимальное количество времени (от одного до двух часов). «Это будет один из главных этапов моей уже существующей, спортивной карьеры», - считает Костя. И если получится хороший результат, он планирует поехать в Америку и уже там побить существующий рекорд мира, который сейчас составляет более 8-ми часов, но для этого нужно очень серьезно готовиться. «Очень серьезно ... Для этого нужно обратиться к министру молодежи и спорта Украины. На рекорд мира нужна не малая сумма. Называть ее мне стыдно. Я устанавливаю рекорды не для получения валюты, а в первую очередь, нежинцев и мотивации молодежи, потому что она должна быть здоровой ... », - отметил Костя.
Второй же рекорд парень хочет установить в родном Нежине - это максимальное качания пресса за один час (Ав. Такой рекорд уже существует, но не в час).
Чтобы дойти до цели Костя каждый день упорно тренируется, учится в университете и ездит на работу в столицу. «Вклада все усилия для поставленных целей», - отметил спортсмен.
А еще он мечтает сняться в кино ...
Татьяна Марченко
На конец лета - начало осени 2017 Костя снова планирует установить два новых Национальные рекорды. Первый будет в Киеве на телешоу «Украина имеет талант». Это - содержание планки на локтях за максимальное количество времени (от одного до двух часов). «Это будет один из главных этапов моей уже существующей, спортивной карьеры», - считает Костя. И если получится хороший результат, он планирует поехать в Америку и уже там побить существующий рекорд мира, который сейчас составляет более 8-ми часов, но для этого нужно очень серьезно готовиться. «Очень серьезно ... Для этого нужно обратиться к министру молодежи и спорта Украины. На рекорд мира нужна не малая сумма. Называть ее мне стыдно. Я устанавливаю рекорды не для получения валюты, а в первую очередь, нежинцев и мотивации молодежи, потому что она должна быть здоровой ... », - отметил Костя.
Второй же рекорд парень хочет установить в родном Нежине - это максимальное качания пресса за один час (Ав. Такой рекорд уже существует, но не в час).
Чтобы дойти до цели Костя каждый день упорно тренируется, учится в университете и ездит на работу в столицу. «Вклада все усилия для поставленных целей», - отметил спортсмен.
А еще он мечтает сняться в кино ...
Татьяна Марченко
Источник: nezhatin.com.ua/
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