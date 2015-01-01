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Не хватает 41 судьи
- Вчера, 16:31
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Третьего апреля Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на 600 вакантных должностей судей местных судов. Через массовый выход в отставку (для того, чтобы получить пенсию по старому закону и выходное пособие). По Украине сейчас некомплект - 2500 по нашей области - 41. Больше всего судей не хватает в Апелляционном и Новозаводском судах в Чернигове и в Нежинском районном.
По новому закону, в конкурсе могут участвовать юристы из-за системы. Требования не сложные: юридический стаж не менее пяти лет в юридической сфере, возраст от 30 до 65 лет, высшее юридическое образование. Того, кто пройдет проверки, будут обучать в школе судей. Затем на претендентов ожидает квалификационное оценивания. И, если назначат, зарплата 24000 в месяц.
Валентина Остерская, еженедельник «Вестник Ч» №16 (1615), 20 апреля 2017
По новому закону, в конкурсе могут участвовать юристы из-за системы. Требования не сложные: юридический стаж не менее пяти лет в юридической сфере, возраст от 30 до 65 лет, высшее юридическое образование. Того, кто пройдет проверки, будут обучать в школе судей. Затем на претендентов ожидает квалификационное оценивания. И, если назначат, зарплата 24000 в месяц.
Валентина Остерская, еженедельник «Вестник Ч» №16 (1615), 20 апреля 2017
Источник: nezhatin.com.ua/
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