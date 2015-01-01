4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Украине меняют подход к наказанию осужденных
В Украине меняют подход к наказанию осужденных
- Вчера, 17:09
- Просмотров: 31
Реабилитацию вместо заключения для отдельных категорий лиц, совершивших преступление, предлагает пробация - неотъемлемый элемент системы уголовной юстиции многих стран мира. Об этом подход днях говорили в Полтаве на тематическом тренинга.
В августе 2015 вступил в силу Закон Украины «О пробации». Это, уверяют специалисты, стало реальным шагом в сфере приближения юстиции нашей страны с международными стандартами. Благодаря ему карательный подход в работе с осужденными меняется на реабилитационный.
Ирина Яковец, нач. управления пробации Северо-Восточного межрегионального управления
- Пробация позволяет исправить человека без лишения свободы. И таким образом мы, во-первых, снижаем расходы на содержание людей в местах лишения свободы, во-вторых, мы не вынуждены потом бороться с негативными последствиями, которые дает изоляция от общества и, в-третьих, правонарушитель, исправляется в обществе, он потом уменьшает вероятность совершения новых преступлений.
Об этом шла речь на однодневном тренинге в Полтаве. Присутствующие ознакомились с основными задачами и функциями уполномоченного органа пробации. Отдельным практическим блоком рассмотрели схемы перенаправления ее субъектов и возможности привлечения волонтеров пробации.
Ирина Яковец, нач. управления пробации Северо-Восточного межрегионального управления
- Мы определяем проблему и скоординовуемо человека к тому субъекта, который должен предоставить соответствующую помощь. Если нет работы, то это - Центр занятости, если нужна помощь человеку молодого возраста - это Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, если у человека нет места проживания или хотя бы ночевки - мы знаем, что в Полтаве есть «Свет надежды », направим в« Светлая надежды ».
Именно поэтому, говорят участники собрания, важно создать мультидисциплинарную команду, которая работала с такими лицами.
Роман Дрозд, заместитель исполнительного директора БУ «Свет надежды»
- У нас запланирована серия 9 тренингов. Все они направлены на усиление потенциала сотрудников службы пробации, отдельно будем работать с инспекторами, отдельно - с психологами пробации, социальными работниками. Будем учить их, как работать с властью более результативно. Потому что осужденные - это члены нашего общества. И власть обращать внимание и помогать службе пробации ресоциализировать этих людей.
Кристина Бригид, телеканал «Город»
В августе 2015 вступил в силу Закон Украины «О пробации». Это, уверяют специалисты, стало реальным шагом в сфере приближения юстиции нашей страны с международными стандартами. Благодаря ему карательный подход в работе с осужденными меняется на реабилитационный.
Ирина Яковец, нач. управления пробации Северо-Восточного межрегионального управления
- Пробация позволяет исправить человека без лишения свободы. И таким образом мы, во-первых, снижаем расходы на содержание людей в местах лишения свободы, во-вторых, мы не вынуждены потом бороться с негативными последствиями, которые дает изоляция от общества и, в-третьих, правонарушитель, исправляется в обществе, он потом уменьшает вероятность совершения новых преступлений.
Об этом шла речь на однодневном тренинге в Полтаве. Присутствующие ознакомились с основными задачами и функциями уполномоченного органа пробации. Отдельным практическим блоком рассмотрели схемы перенаправления ее субъектов и возможности привлечения волонтеров пробации.
Ирина Яковец, нач. управления пробации Северо-Восточного межрегионального управления
- Мы определяем проблему и скоординовуемо человека к тому субъекта, который должен предоставить соответствующую помощь. Если нет работы, то это - Центр занятости, если нужна помощь человеку молодого возраста - это Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, если у человека нет места проживания или хотя бы ночевки - мы знаем, что в Полтаве есть «Свет надежды », направим в« Светлая надежды ».
Именно поэтому, говорят участники собрания, важно создать мультидисциплинарную команду, которая работала с такими лицами.
Роман Дрозд, заместитель исполнительного директора БУ «Свет надежды»
- У нас запланирована серия 9 тренингов. Все они направлены на усиление потенциала сотрудников службы пробации, отдельно будем работать с инспекторами, отдельно - с психологами пробации, социальными работниками. Будем учить их, как работать с властью более результативно. Потому что осужденные - это члены нашего общества. И власть обращать внимание и помогать службе пробации ресоциализировать этих людей.
Кристина Бригид, телеканал «Город»
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
Кому в Чернигове разрешили ездить в троллейбусах в 2017 году за счет городс ...
Члены исполнительного комитета единогласно дали добро на бесплатный проезд для:
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посетил ...
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, депутат Комитета ВРУ по
В исправительной колонии осужденные получили дипломы слесаря и электросварщ ...
Торжественная линейка, посвященная вручению свидетельств о получении специальности выпускникам
В Черниговской области с торговлей людьми будут бороться еще эффективнее
На Черниговщине начинается проект по внедрению Национального механизма взаимодействия субъектов,
Минюст с 1 октября запускает пилотный проект по регистрации прав на недвижи ...
Министерство юстиции Украины с 1 октября 2014 г. запускает пилотный проект в сфере государственной
Убийца Оксаны Макар Евгений Краснощек отбывает пожизненное заключение в Нов ...
Приговоренный к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Оксаны Макар Евгений Краснощек
Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка
Добавить комментарий!