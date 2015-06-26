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Сепаратисту из Чернигова грозит срок за посты в соцсетях

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 44
Сепаратисту из Чернигова грозит срок за посты в соцсетяхЖителю Чернигова грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в пропаганде сепаратизма в социальной сети.

Его обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности (ч.ч. 2, 3 ст. 109, ч.ч. 1, 2 ст. 110 УК).

По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемый умышленно за вознаграждение распространял в соцсети «Вконтакте» материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины.

В настоящее время дело передано в суд. Обвиняемому грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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