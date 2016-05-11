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Черниговская «Десна» разгромила «Скалу»
- Сегодня, 13:28
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Победой с крупным счетом в пользу гостей завершился матч 28 тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге между командами «Скала» (Стрый) и «Десна» (Чернигов).
Раздосадованные ничьей в предыдущем туре, черниговцы с первых же минут обрушили на ворота соперника атаки и открыли счет на 4-й минуте. Точным ударом со штрафного отличился Леван Арвеладзе.
Черниговцы не реализовали еще несколько моментов, а на 14-й минуте прозевали свободного игрока при подаче углового и вынуждены были начинать с центра поля – 1:1.
Впрочем, уже к исходу первого тайма все вопросы были сняты. Сначала дальним ударом забил Егор Картушов, спустя 5 минут с пенальти отличился Леван Арвеладзе, а затем Владимир Лысенко забил с близкого расстояния после отличной передачи Андрея Мостового.
В начале второй половины встречи Лысенко оформил дубль, доведя счет до неприличного. В этот раз форвард забил после подачи углового (вратарь парировла удар головой, но нападающий первым был на добивании).
Хозяева лишь на последних секундах сумели отквитать один гол.
В чемпионате «Десна» по-прежнему отстает от «Вереса», идущего на 2-м месте, на 1 очко.
Следующий тур в первой лиге пройдет 8 мая. Подопечные Александр Рябоконя на «Оболонь-Арене» будут принимать «Горняк-Спорт», а «Верес» дома сразится с «Оболонью».
Табло
«Скала» (Стрый) – «Десна» (Чернигов) – 2:5 (Исаев, 13, Герег, 90+3 – Арвеладзе, 4, 31 (с пенальти), Картушов,26, Лысенко, 35, 52)
«Десна»: Махновский – Фаворов, Братков, Мельник, Черноморец – Коберидзе – Волков (Коваленко, 77), Мостовой, Арвеладзе (Солдат, 82), Картушов (Банасевич, 73) – Лысенко.
Раздосадованные ничьей в предыдущем туре, черниговцы с первых же минут обрушили на ворота соперника атаки и открыли счет на 4-й минуте. Точным ударом со штрафного отличился Леван Арвеладзе.
Черниговцы не реализовали еще несколько моментов, а на 14-й минуте прозевали свободного игрока при подаче углового и вынуждены были начинать с центра поля – 1:1.
Впрочем, уже к исходу первого тайма все вопросы были сняты. Сначала дальним ударом забил Егор Картушов, спустя 5 минут с пенальти отличился Леван Арвеладзе, а затем Владимир Лысенко забил с близкого расстояния после отличной передачи Андрея Мостового.
В начале второй половины встречи Лысенко оформил дубль, доведя счет до неприличного. В этот раз форвард забил после подачи углового (вратарь парировла удар головой, но нападающий первым был на добивании).
Хозяева лишь на последних секундах сумели отквитать один гол.
В чемпионате «Десна» по-прежнему отстает от «Вереса», идущего на 2-м месте, на 1 очко.
Следующий тур в первой лиге пройдет 8 мая. Подопечные Александр Рябоконя на «Оболонь-Арене» будут принимать «Горняк-Спорт», а «Верес» дома сразится с «Оболонью».
Табло
«Скала» (Стрый) – «Десна» (Чернигов) – 2:5 (Исаев, 13, Герег, 90+3 – Арвеладзе, 4, 31 (с пенальти), Картушов,26, Лысенко, 35, 52)
«Десна»: Махновский – Фаворов, Братков, Мельник, Черноморец – Коберидзе – Волков (Коваленко, 77), Мостовой, Арвеладзе (Солдат, 82), Картушов (Банасевич, 73) – Лысенко.
Источник: 0462.ua
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