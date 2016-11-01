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Украденный памятник Марку Бернесу нашли в яме на окраине Нежина
- Сегодня, 14:05
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Полиция Черниговщины продолжает поиски злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали ее.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нежинская полиция получила оперативную информацию о местонахождении бронзового памятника певцу и актеру Марку Бернесу. Эта скульптура была похищена в Нежине ночью 3 мая.
Правоохранители прибыли к указанному месту и обнаружили там поврежденную скульптуру.
Народный депутат Александр Кодола рассказал, что у памятника отломана рука, плащ и часть гитары. Эти элементы находились рядом.
Злоумышленники спрятали все в канаве на окраине города в районе Мигаливка. Видимо, планировали дождаться, пока не стихнет шум вокруг похищения, чтобы потом вывезти памятник из Нежина и сдать на металлолом.
Полиция продолжает проводить оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нежинская полиция получила оперативную информацию о местонахождении бронзового памятника певцу и актеру Марку Бернесу. Эта скульптура была похищена в Нежине ночью 3 мая.
Правоохранители прибыли к указанному месту и обнаружили там поврежденную скульптуру.
Народный депутат Александр Кодола рассказал, что у памятника отломана рука, плащ и часть гитары. Эти элементы находились рядом.
Злоумышленники спрятали все в канаве на окраине города в районе Мигаливка. Видимо, планировали дождаться, пока не стихнет шум вокруг похищения, чтобы потом вывезти памятник из Нежина и сдать на металлолом.
Полиция продолжает проводить оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.
Источник: 0462.ua
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