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Правоохранители объявили о подозрении одной из девушек, которая причастна к избиению несовершеннолетней в Чернигове. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Черниговской местной прокуратурой Артема Олейникова, пишет «Сегодня».
Пострадавшую выписали из больницы в конце прошлой недели. Одной девушке уже объявлено подозрение.
Подозреваемой 14 лет и она уже совершала хулиганские действия в отношении других людей.
Интересно, что подозрение касается не скандального происшествия, облетевшего всю страну, а других фактов.
- В эпизоде совершения хулиганских действий в отношении Малоштан Полины о подозрении лицам не сообщалось.
Сообщалось (о подозрении. – Ред.) одной из девушек, которые совершали хулиганские действия в отношении Малоштан, однако по другому эпизоду относительно других пострадавших. Лицу, которому сообщено о подозрении, исполнилось 14 лет, – сказал Артем Олейников.
В прокуратуре отметили, что в конце прошлой недели пострадавшую выписали из больницы. Досудебное расследование по ее делу продолжается.
Что касается той самой драки, то полиция проводит следственные действия в отношении подростков, которые причастны к избиению и экспертизы. Детали пока не сообщаются.
Напомним, в начале апреля соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю.
За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.
Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.
По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.
Избиение школьниц в Чернигове: одна из участниц может сесть за другие нападения
- Сегодня, 14:32
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Правоохранители объявили о подозрении одной из девушек, которая причастна к избиению несовершеннолетней в Чернигове. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Черниговской местной прокуратурой Артема Олейникова, пишет «Сегодня».
Пострадавшую выписали из больницы в конце прошлой недели. Одной девушке уже объявлено подозрение.
Подозреваемой 14 лет и она уже совершала хулиганские действия в отношении других людей.
Интересно, что подозрение касается не скандального происшествия, облетевшего всю страну, а других фактов.
- В эпизоде совершения хулиганских действий в отношении Малоштан Полины о подозрении лицам не сообщалось.
Сообщалось (о подозрении. – Ред.) одной из девушек, которые совершали хулиганские действия в отношении Малоштан, однако по другому эпизоду относительно других пострадавших. Лицу, которому сообщено о подозрении, исполнилось 14 лет, – сказал Артем Олейников.
В прокуратуре отметили, что в конце прошлой недели пострадавшую выписали из больницы. Досудебное расследование по ее делу продолжается.
Что касается той самой драки, то полиция проводит следственные действия в отношении подростков, которые причастны к избиению и экспертизы. Детали пока не сообщаются.
Напомним, в начале апреля соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю.
За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.
Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.
По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.
Источник: 0462.ua
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