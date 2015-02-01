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Пропавших без вести девушек нашли
- Сегодня, 15:12
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Пропавших без вести девушек нашли в одном из микрорайонов Носовки. Сестры здоровы и невредимы, их здоровью ничего не угрожает. Подростков перенаправили в местный райотдел милиции. На месте работает съемочная группа ЧЕline. Подробности позже.
Источник: cheline.com.ua
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