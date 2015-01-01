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Водителей черниговских маршруток одели в форму
- Сегодня, 16:16
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Черниговские перевозчики последовательно продолжают выполнять свои обязательства. Уже 40% водителей маршруток Чернигова одели зеленые жилеты. Известно, что своих водителей уже «примарафетилы» «Пассервис» и «Пассервис-Люкс».
Следующий шаг - внедрение систем GPS-мониторинга в черниговских маршрутках. Сейчас идут активные переговоры с житомирской фирмой «Дозор». Эта фирма является лидером в области систем спутникового мониторинга городского пассажирского транспорта в Украине. При установке GPS-трекеров «Dozor» каждый перевозчик, а также организатор перевозок - орган местного самоуправления - получает полный доступ к программному комплексу «Dozor», а жители города - к мобильному приложению «Dozor Mobile» и его веб-версии http: // city.dozor.tech/.
Следующий шаг - внедрение систем GPS-мониторинга в черниговских маршрутках. Сейчас идут активные переговоры с житомирской фирмой «Дозор». Эта фирма является лидером в области систем спутникового мониторинга городского пассажирского транспорта в Украине. При установке GPS-трекеров «Dozor» каждый перевозчик, а также организатор перевозок - орган местного самоуправления - получает полный доступ к программному комплексу «Dozor», а жители города - к мобильному приложению «Dozor Mobile» и его веб-версии http: // city.dozor.tech/.
Источник: cheline.com.ua
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