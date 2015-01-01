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Похитителем детских автомобилей оказался черниговский рецидивист
- Сегодня, 16:40
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Мы недавно сообщали о том, что в Чернигове неизвестные украли из магазина «Шкет» (по улице Старобелоусская) набор игрушечных машинок «Hotwills» в количестве 20 штук.
Как стало известно ЧЕline из собственных источников, полиция поймала вора. В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий стражи порядка установили, что уголовное преступление совершил 28-летний ранее неоднократно судимый. Он в содеянном сознался. Принимаются меры для установления местонахождения похищенных машинок.
Как стало известно ЧЕline из собственных источников, полиция поймала вора. В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий стражи порядка установили, что уголовное преступление совершил 28-летний ранее неоднократно судимый. Он в содеянном сознался. Принимаются меры для установления местонахождения похищенных машинок.
Источник: cheline.com.ua
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