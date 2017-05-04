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Небюджетная организация будет помогать местной власти
- Сегодня, 17:19
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В Чернигове на днях в Единый государственный реестр были внесены данные о проведении государственной регистрации юридического лица - Агентства регионального развития Черниговской области (АРР Черниговской области).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА. Таким образом де-юре создана новая неприбыльная небюджетную учреждение, помогать местной власти воплощать государственную региональную политику и региональную стратегию развития. Согласно положению, агентство будет работать как офис по предоставлению консультаций по подготовке и реализации программ и проектов регионального развития и имеет целью содействие повышению инвестиционной привлекательности региона. По мнению чиновников, создали типовое положение для таких организаций по всей стране, работа агентства будет способствовать усилению институционной способности региона по достижению целей развития. Агентство должно стать центром сотрудничества между государственным, частным и общественным секторами, в частности потому, что ее соучредителями являются как государственные, так и неправительственные организации: общественная организация «Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Черниговской области», Черниговская областная государственная администрация, Черниговский областной совет, Черниговская региональная торгово-промышленная палата и Черниговский национальный технологический университет.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА. Таким образом де-юре создана новая неприбыльная небюджетную учреждение, помогать местной власти воплощать государственную региональную политику и региональную стратегию развития. Согласно положению, агентство будет работать как офис по предоставлению консультаций по подготовке и реализации программ и проектов регионального развития и имеет целью содействие повышению инвестиционной привлекательности региона. По мнению чиновников, создали типовое положение для таких организаций по всей стране, работа агентства будет способствовать усилению институционной способности региона по достижению целей развития. Агентство должно стать центром сотрудничества между государственным, частным и общественным секторами, в частности потому, что ее соучредителями являются как государственные, так и неправительственные организации: общественная организация «Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Черниговской области», Черниговская областная государственная администрация, Черниговский областной совет, Черниговская региональная торгово-промышленная палата и Черниговский национальный технологический университет.
Источник: cheline.com.ua
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