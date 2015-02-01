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В центре Чернигова пылала машина
- Сегодня, 17:41
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5 мая возле детской больницы на Пирогова сгорела машина. По словам очевидцев, в стареньком «Форде» закоротило электропроводку. Пожарные не успели спасти автомобиль, пламя за считанные минуты изувечило машину.
Источник: cheline.com.ua
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