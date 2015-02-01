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В центре Чернигова пылала машина

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:41
  • Просмотров: 2
В центре Чернигова пылала машина5 мая возле детской больницы на Пирогова сгорела машина. По словам очевидцев, в стареньком «Форде» закоротило электропроводку. Пожарные не успели спасти автомобиль, пламя за считанные минуты изувечило машину.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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