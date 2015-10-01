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Черниговец разбил себе голову и умер
- Сегодня, 18:23
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К Черниговского горотдела полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Женщина заявила, что в подъезде дома (улица Попова) неизвестный мужчина упал и ударился головой. В результате он умер. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы на 4-м этаже дома было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Труп направлен на экспертизу. По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни.
Источник: cheline.com.ua
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