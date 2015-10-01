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Черниговец разбил себе голову и умер

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:23
  • Просмотров: 53
Черниговец разбил себе голову и умерК Черниговского горотдела полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Женщина заявила, что в подъезде дома (улица Попова) неизвестный мужчина упал и ударился головой. В результате он умер. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы на 4-м этаже дома было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Труп направлен на экспертизу. По словам соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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