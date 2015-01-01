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На спортплощадке похазяйничали воры

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:27
  • Просмотров: 0
На спортплощадке похазяйничали ворыВ черниговском парке культуры и отдыха неизвестные украли перекладину со спортивной площадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Антипец. - Чернигов. ЦПКиО «Горсад». Украсть перекладину. Ну, это уже цинизм вандалов-спортсменов, - написал Антипец.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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