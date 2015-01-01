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На спортплощадке похазяйничали воры
- Сегодня, 09:27
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В черниговском парке культуры и отдыха неизвестные украли перекладину со спортивной площадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Антипец. - Чернигов. ЦПКиО «Горсад». Украсть перекладину. Ну, это уже цинизм вандалов-спортсменов, - написал Антипец.
Источник: cheline.com.ua
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