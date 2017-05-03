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Черниговский мэр снова заболел, поэтому не пришел в суд

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:01
  • Просмотров: 54
Черниговский мэр снова заболел, поэтому не пришел в судМэр Чернигова не явился на очередное судебное заседание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Александр Гашпар. По словам адвоката, глава Чернигова снова заболел. - Адвокат Владислава Атрошенко объясняет отсутствие своего «клиента» на судебном заседании, которое состоялось вчера, болезнью, «напала» на мэра накануне, и просит суд приобщить к материалам дела листок нетрудоспособности, который семейный врач выдал черниговском городском голове 03.05.2017 г.. с диагнозом «общее заболевание, - написал Гашпар.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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