4ернігів.інфо » Стрічка новин » У станции «Часниковка» обнаружили склад взрывчатки
У станции «Часниковка» обнаружили склад взрывчатки
- Сегодня, 10:31
- Просмотров: 26
26 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны обнаружили 4 мая пиротехники в полосе отвода железнодорожного пути перегона с. Часниковка - с. Дочь Юго-Западной железной дороги у станции «Часниковка» Бахмачского района.
Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В частности обнаружили 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 1 минометную мину калибра 50 мм и 23 подрывники к артиллерийским снарядам. Разминирование территории планируется провести сегодня, 5 мая. В этот же день пиротехники уничтожили 1 артиллерийский снаряд калибра 125 мм времен Второй мировой войны. Его обнаружили на открытой территории возле с. Березанка Черниговского района.
Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В частности обнаружили 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 1 минометную мину калибра 50 мм и 23 подрывники к артиллерийским снарядам. Разминирование территории планируется провести сегодня, 5 мая. В этот же день пиротехники уничтожили 1 артиллерийский снаряд калибра 125 мм времен Второй мировой войны. Его обнаружили на открытой территории возле с. Березанка Черниговского района.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине нашли и обезвредили фугас
23 апреля в 12:40 житель села Сновянка Черниговского района на открытой территории обнаружил
На границе нашли боеприпасы
Сегодня, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Горный», в пограничной полосе вблизи с.
В Черниговской области пиротехники ДСНС изъяли и уничтожили 6 боеприпасов в ...
В Прилуцком районе пиротехники В ДСНС Украины в Черниговской области вывезли спецавтомобилем в
Артиллерийский снаряд обнаружили в канаве на территории автокооператива №25 ...
Место происшествия сразу было взято под охрану сотрудниками милиции. Специалисты группы
В Черниговской области нашли весьма внушительный склад боеприпасов
В Черниговской области за выходные обнаружено более 700 артснарядов времен Великой Отечественной
В Гончаровском уничтожили 21 снаряд и 14 противотанковых гранат
В Гончаровском уничтожили 21 снаряд и 14 противотанковых гранат
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Добавить комментарий!