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У станции «Часниковка» обнаружили склад взрывчатки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:31
  • Просмотров: 26
У станции «Часниковка» обнаружили склад взрывчатки26 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны обнаружили 4 мая пиротехники в полосе отвода железнодорожного пути перегона с. Часниковка - с. Дочь Юго-Западной железной дороги у станции «Часниковка» Бахмачского района.

Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В частности обнаружили 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 1 минометную мину калибра 50 мм и 23 подрывники к артиллерийским снарядам. Разминирование территории планируется провести сегодня, 5 мая. В этот же день пиротехники уничтожили 1 артиллерийский снаряд калибра 125 мм времен Второй мировой войны. Его обнаружили на открытой территории возле с. Березанка Черниговского района.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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