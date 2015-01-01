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В Чернигове стартовал соцпроект для мультиродителям

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 26
В Чернигове стартовал соцпроект для мультиродителям
В Чернигове стартовал образовательный социальный проект «Мы или« Я и Я »? Родители двойняшек в поисках ответа ».

Это цикл встреч на тему, интересующую мультибатькив. Такие встречи будут проходить в течение года раз в месяц. Презентация проекта состоялась на днях в одном из черниговских центров развития. - К работе мы привлекли психолога и добавили информационную составляющую, ведь именно компетентной профессиональной мысли и информации нам всем очень не хватает. На каждую встречу планируем приглашать «специального гостя» - например, кого-то из известных и интересных людей, которые имеют успешный опыт отцовства, - рассказала руководитель проекта «Мы или« Я и Я », основатель блога СheTwins, мать близнецов Ольга Рысь. По словам психолога проекта Жанны Шикунець, темы, которые будут обсуждаться на встречах, будут касаться как мультибатькивства частности, так и ответственного отцовства целом, поэтому будут полезны всем заинтересованным папам и мамам. Это, к примеру, темы соперничества между детьми, как разумно распределять между ними внимание, как влияют отношения между родителями на климат в семье и формирования личности детей, как правильно реагировать на детскую жестокость или жадность и многие другие. Проект имеет благотворительную составляющую. Для участия в обсуждении родители должны купить билет, но все собранные таким образом средства будут перечислены на благотворительность, в частности помощь семьям с двойнями или тройнями, нуждающихся в лечении, попавших в сложные жизненные обстоятельства и тому подобное. Источник: Медиа-Центр «Мой Город»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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