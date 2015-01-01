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Смертельное путешествие для пассажира «Toyota Corolla»
- Сегодня, 11:35
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За прошедшие сутки на Черниговщине произошли два дорожно-транспортных происшествия. Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В Бобровице на перекрестке улиц 30 лет Победы и Независимости в 9 час. 40 мин. водитель автомобиля «Sitroen Berlingo» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101». В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-2101» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Бобровицкой центральной районной больницы; На 65 км автодороги Копти - Глухов - Бачевск неподалеку с. Красносельское Борзнянского райне в 16 час. 1 мин. водитель автомобиля «Toyota Corolla» во время обгона попутного автомобиля пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF», что поворачивал налево. В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota Corolla» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Борзнянскую центральной районной больницы, а пассажир автомобиля, 1977 года рождения, погиб на месте аварии.
В Бобровице на перекрестке улиц 30 лет Победы и Независимости в 9 час. 40 мин. водитель автомобиля «Sitroen Berlingo» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101». В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-2101» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Бобровицкой центральной районной больницы; На 65 км автодороги Копти - Глухов - Бачевск неподалеку с. Красносельское Борзнянского райне в 16 час. 1 мин. водитель автомобиля «Toyota Corolla» во время обгона попутного автомобиля пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF», что поворачивал налево. В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota Corolla» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Борзнянскую центральной районной больницы, а пассажир автомобиля, 1977 года рождения, погиб на месте аварии.
Источник: cheline.com.ua
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