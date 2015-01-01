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В марте в Черниговской области увеличилась зарплата

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:37
  • Просмотров: 7
В марте в Черниговской области увеличилась зарплата
Как сообщает Главное управление статистики в Черниговской области, среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников нашего региона в марте 2017 выросла на 10% и составила 5358 грн. Это почти на 1,5 тысячи меньше среднего показателя по всей стране (6752 грн).

В то же время, такой показатель в 1,7 раз превышает минимальную заработную плату (3200 грн) и на 38% - прошлогоднюю. Если учитывать изменения потребительских цен, получается, что реальная зарплата черниговцев в марте 2017 по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 8,5%

Незначительно отличается ситуация в Черновицкой и Тернопольской областях, где зафиксирован самый низкий уровень оплаты труда - 5136 и 5151 грн соответственно. Самый высокий уровень оплаты труда - в Киеве (11010 грн).

Больше всего начислено работникам добывающей промышленности и разработки карьеров (7773 грн), занятым в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (7559 грн), на транспорте (7131 грн), изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности (6679 грн) , складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (6657 грн), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (6604 грн).

В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели и другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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