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В Нежине начался футбольный сезон!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:42
  • Просмотров: 45
В Нежине начался футбольный сезон!
Вчера в Нежин состоялось открытие нового футбольного сезона! Прежде всего, это благодаря председателю Федерации футбола Нежин В.Х. Мамедову, Председателю Нежинского организации "Спорт для всех" Петух С.М. и начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта Павлу Владимировичу Глушко, главному судье соревнований Брынзе М.С.! Да и погода была действительно футбольной! Открыли соревнования мэр нашего города А.В.Линник, заместитель мэра Дзюба С.И. Поздравляю с победой команду "Аграрник" (тренеры П.Марущак и В.Сахно), серебряные награды у команды "Дружба", и ВПЕРВЫЕ "бронзу" на таком соревновании одержала команда НДУ (тренеры - М.М. Кириенко, П.И. Щербак, О.М.Педора) Болельщиков поразили сейв матча НИУ-Штурм от вратаря НДУ С.Евмины и сейв турнира от вратаря "аграрии" В.Борща (при счете 1-0 от в отличном прыжке отразил пенальти!)
Дмитрий Дмитриевшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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