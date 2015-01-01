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Вчера в Нежин состоялось открытие нового футбольного сезона! Прежде всего, это благодаря председателю Федерации футбола Нежин В.Х. Мамедову, Председателю Нежинского организации "Спорт для всех" Петух С.М. и начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта Павлу Владимировичу Глушко, главному судье соревнований Брынзе М.С.! Да и погода была действительно футбольной! Открыли соревнования мэр нашего города А.В.Линник, заместитель мэра Дзюба С.И. Поздравляю с победой команду "Аграрник" (тренеры П.Марущак и В.Сахно), серебряные награды у команды "Дружба", и ВПЕРВЫЕ "бронзу" на таком соревновании одержала команда НДУ (тренеры - М.М. Кириенко, П.И. Щербак, О.М.Педора) Болельщиков поразили сейв матча НИУ-Штурм от вратаря НДУ С.Евмины и сейв турнира от вратаря "аграрии" В.Борща (при счете 1-0 от в отличном прыжке отразил пенальти!)
Дмитрий Дмитриев
В Нежине начался футбольный сезон!
- Сегодня, 13:42
- Просмотров: 45
Вчера в Нежин состоялось открытие нового футбольного сезона! Прежде всего, это благодаря председателю Федерации футбола Нежин В.Х. Мамедову, Председателю Нежинского организации "Спорт для всех" Петух С.М. и начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта Павлу Владимировичу Глушко, главному судье соревнований Брынзе М.С.! Да и погода была действительно футбольной! Открыли соревнования мэр нашего города А.В.Линник, заместитель мэра Дзюба С.И. Поздравляю с победой команду "Аграрник" (тренеры П.Марущак и В.Сахно), серебряные награды у команды "Дружба", и ВПЕРВЫЕ "бронзу" на таком соревновании одержала команда НДУ (тренеры - М.М. Кириенко, П.И. Щербак, О.М.Педора) Болельщиков поразили сейв матча НИУ-Штурм от вратаря НДУ С.Евмины и сейв турнира от вратаря "аграрии" В.Борща (при счете 1-0 от в отличном прыжке отразил пенальти!)
Дмитрий Дмитриев
Источник: nezhatin.com.ua/
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