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На Московской трассе при столкновении с грузовиком погиб пассажир легковушки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 46
На Московской трассе при столкновении с грузовиком погиб пассажир легковушкиВодитель автомобиля «Toyota Corolla» во время обгона попутного автомобиля пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF», что поворачивал налево.
Произошло это ДТП на 65 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск неподалеку с. Красносельское Борзнянского райне в 16 часов вчера, 4 мая.
В результате происшествия водитель автомобиля "Toyota Corolla" получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Борзнянскую центральной районной больницы. Пассажир автомобиля, 1977 г.р., погиб на месте.
Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работы Черниговской ОГА.
Еще одно ДТП с пострадавшими зарегистрировано прошедшие сутки в городе Бобровица.
Водитель автомобиля «Sitroen Berlingo» столкнулся с «автомобилем» ВАЗ-2101 на перекрестке улиц 30 лет Победы и Независимости в 9 час. 40 мин.
Пассажир автомобиля ВАЗ-2101 получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение Бобровицкой центральной районной больницы.
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Источник: nezhatin.com.ua/

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