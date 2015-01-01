4ернігів.інфо » Стрічка новин » Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Ученые всего мира изучают результаты ...
Герой нашего сегодняшнего рассказа - заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований, передает Ukr.Media.
Он в течение многих лет снимает дикую природу возле Чернобыля. Благодаря его работе мир узнал о том, насколько разнообразен животный мир в 30-километровой зоне. Здесь снова появились редкие краснокнижные виды, которые исчезли в этих краях много лет назад!
Сергей Гащак устанавливает фотоловушку.
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
- Сегодня, 14:48
- Просмотров: 55
Ученые всего мира изучают результаты ...
Герой нашего сегодняшнего рассказа - заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований, передает Ukr.Media.
Он в течение многих лет снимает дикую природу возле Чернобыля. Благодаря его работе мир узнал о том, насколько разнообразен животный мир в 30-километровой зоне. Здесь снова появились редкие краснокнижные виды, которые исчезли в этих краях много лет назад!
Сергей Гащак устанавливает фотоловушку.
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
Памятный знак жертвам Чернобыля
Открытый в 1996 году. Первая работа, выполненная для нашего города скульптором Геннадием Ершовым.
Перекрытие движения на перекрестке ул. Героев Чернобыля до ул. Летная
С 02 ноября по 7 ноября включительно в Чернигове в связи с проведением капитальных ремонтных
Ученые нашли родину первых собак
Родиной собак оказался юг Восточной Азии, а их распространение по всей Евразии началось
В Чернобыльскую зону возвращаются зубры
Украинские и британские ученые запустили проект комплексной фотофиксации животных Чернобыльской
Ветер с пожаров возле Чернобыля сегодня дует в сторону Киева
Ветер со стороны Чернобыля, где последние два дня бурлит сильный пожар, сегодня дует в сторону
На Болдиной горе в Чернигове появились лавочки
На Болдиной горе в Чернигове появились лавочки 18 сентября на Болдиной горе появились лавочки,
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Добавить комментарий!