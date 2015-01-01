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Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:48
  • Просмотров: 55
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!
Он установил фотоловушкы возле Чернобыля .... камера зафиксировала невероятное!Ученые всего мира изучают результаты ...
Герой нашего сегодняшнего рассказа - заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований, передает Ukr.Media.
Он в течение многих лет снимает дикую природу возле Чернобыля. Благодаря его работе мир узнал о том, насколько разнообразен животный мир в 30-километровой зоне. Здесь снова появились редкие краснокнижные виды, которые исчезли в этих краях много лет назад!
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Источник: nezhatin.com.ua/

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