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В Нежине новый начальник почты
- Сегодня, 15:03
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Центр почтовой связи № 2 г.. Нежина возглавил (выполняет обязанности) А.И.Слипак. Анатолий Иванович депутат Нежинского городского совета 7-го созыва, раньше работал начальником цеха коммерческо-производственной фирмы "Техно-Т". Образование высшее. Окончил НИИ им. Гоголя, физико-математический факультет.
Напомним. До этого возглавлял почту Борис Васильевич Русин. Он, по возрасту, ушел на заслуженный отдых.
Напомним. До этого возглавлял почту Борис Васильевич Русин. Он, по возрасту, ушел на заслуженный отдых.
Источник: nezhatin.com.ua/
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