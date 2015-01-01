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В Нежине новый начальник почты

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 44
  Центр почтовой связи № 2 г.. Нежина возглавил (выполняет обязанности) А.И.Слипак. Анатолий Иванович депутат Нежинского городского совета 7-го созыва, раньше работал начальником цеха коммерческо-производственной фирмы "Техно-Т". Образование высшее. Окончил НИИ им. Гоголя, физико-математический факультет.
Напомним. До этого возглавлял почту Борис Васильевич Русин. Он, по возрасту, ушел на заслуженный отдых.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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