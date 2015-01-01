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Черниговский волейболист выиграл этап чемпионата Украины

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:24
  • Просмотров: 21
Черниговский волейболист выиграл этап чемпионата Украины
Воспитанник черниговского «Буревестника» Алексей Денин в паре с Сергеем Поповым стали победителями первого этапа чемпионата страны по пляжному волейболу.

В Запорожье, где прошел первый этап чемпионата, Денин и Попов были фаворитами и оправдали это звание.

В компании 30 пар соперников, они во всех раундах выигрывали со счетом 2:0, не отдав конкурентам ни одной партии за турнир.

Сегодня Денин и Попов представляют Хмельницкий, где выступают за «Новатор» в классическом волейболе. Но в Чернигове у нашего спортсмена есть множество болельщиков.

Убедиться в этом можно будет в начале июня, когда в Чернигове пройдет второй этап чемпионата Украины по пляжному волейболу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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