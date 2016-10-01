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Атрошенко мечтает сделать Чернигов неповторимым
- Сегодня, 14:51
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На прошлой неделе Черниговский городской голова Владислав Атрошенко встретился с коллективом КП «Зеленбуд» и поблагодарил всех работников предприятия за их нелегкую работу и за цветущий Чернигов.
Обращаясь к присутствующим Владислав Атрошенко сказал, что каждый черниговец видит в городе перемены к лучшему. Они происходят благодаря работе всех коммунальных служб.
Также добавил, что совместными усилиями нужно сделать наш город неповторимым.
- Я всем коммунальным службам говорю, что мы не сможем сделать побережья моря в Чернигове, как это, например, в Одессе, не сможем сделать металлургический комплекс, но мы сможем сделать наш город самым чистым и создать все условия, чтобы по крайней мере турист выходного дня приезжал в Чернигов. Это нам по силам, - сказал Владислав Атрошенко.
При общении с коллективом городской голова рассказал, что для облегчения физической работы сотрудников и улучшения качества работ в этом году для предприятия будет приобретена техника: 3 больших трактора МТЗ82, 1 меньше трактор МТЗ22, 2 парковых пылесосы и измельчитель пней.
Лучшие рабочие КП «Зеленбуд» получили Благодарности Черниговского городского председателя за добросовестное выполнение служебных обязанностей по благоустройству и озеленению города Чернигова.
Обращаясь к присутствующим Владислав Атрошенко сказал, что каждый черниговец видит в городе перемены к лучшему. Они происходят благодаря работе всех коммунальных служб.
Также добавил, что совместными усилиями нужно сделать наш город неповторимым.
- Я всем коммунальным службам говорю, что мы не сможем сделать побережья моря в Чернигове, как это, например, в Одессе, не сможем сделать металлургический комплекс, но мы сможем сделать наш город самым чистым и создать все условия, чтобы по крайней мере турист выходного дня приезжал в Чернигов. Это нам по силам, - сказал Владислав Атрошенко.
При общении с коллективом городской голова рассказал, что для облегчения физической работы сотрудников и улучшения качества работ в этом году для предприятия будет приобретена техника: 3 больших трактора МТЗ82, 1 меньше трактор МТЗ22, 2 парковых пылесосы и измельчитель пней.
Лучшие рабочие КП «Зеленбуд» получили Благодарности Черниговского городского председателя за добросовестное выполнение служебных обязанностей по благоустройству и озеленению города Чернигова.
Источник: 0462.ua
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