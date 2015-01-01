В Черниговской области начали рождаться Юджины, Устины, Лауры и Камилы

Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, были: София, Мария, Полина, Милана.Мальчиков чаще всего называли именами Артем, Максим, Никита.При государственной регистрации рождения родители пожелали предоставить своим детям нетрадиционные и неординарные имена, такие как, Евфимий, Юджин, Савва, Демид, Марьян, Давид, Тимур, Устин, Мира, Андриана, Алевтина, Василиса, Виолетта, Ева, Камила, Лаура, Устина.