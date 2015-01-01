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В Черниговской области начали рождаться Юджины, Устины, Лауры и Камилы
- Сегодня, 15:34
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В Черниговской области в течение апреля 2017 года органами государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировано 548 рождений, 427 браков, 53 расторгнутых браков, 1582 смерти.
Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, были: София, Мария, Полина, Милана.
Мальчиков чаще всего называли именами Артем, Максим, Никита.
При государственной регистрации рождения родители пожелали предоставить своим детям нетрадиционные и неординарные имена, такие как, Евфимий, Юджин, Савва, Демид, Марьян, Давид, Тимур, Устин, Мира, Андриана, Алевтина, Василиса, Виолетта, Ева, Камила, Лаура, Устина.
Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, были: София, Мария, Полина, Милана.
Мальчиков чаще всего называли именами Артем, Максим, Никита.
При государственной регистрации рождения родители пожелали предоставить своим детям нетрадиционные и неординарные имена, такие как, Евфимий, Юджин, Савва, Демид, Марьян, Давид, Тимур, Устин, Мира, Андриана, Алевтина, Василиса, Виолетта, Ева, Камила, Лаура, Устина.
Источник: 0462.ua
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