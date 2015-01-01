В Чернигове столичные коллекторы пытались "отжать" оздоровительный комплекс

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Игорь Шегай
В Чернигове кипят страсти вокруг оздоровительного комплекса «Эллада», расположенного на улице Волковича, 21. Владелец Игорь Шегай утверждает, что его бизнес рейдерским путем захватили коллекторы, нанятые банком за неуплату ипотечного долга.
Старые долги
Утром 11 мая в здание спорткомплекса «Эллада» ворвалось около десятка молодых людей. Заменив замки, они сообщили владельцу, что помещение больше ему не принадлежит. Сослались на документ, заверенный киевским нотариусом, который якобы передавал право собственности на квадратные метры коллекторской фирме ООО «Кей-Колект».
Игорь Шегай действительно задолжал свыше миллиона гривен «Укрсиббанку», в котором более десяти лет назад взял кредит. После резкого повышения курса валют предприниматель не в состоянии был гасить заем, несколько раз брал отсрочку. Финучреждение обратилось в суд и забрало в качестве компенсации машину.
О передаче здания кому-либо, говорит владелец центра, постановлений суда нет. Однако его «ипотечная» недвижимость непонятным образом перешла в собственность факторинговой компании «Кей-Колект», которая не так давно фигурировала в аналогичном скандале вокруг мебельного магазина на ул. Жабинского.
Рейдерство?
Хозяин «Эллады» и его адвокат Сергей Водолагин настаивают на том, что попытка отчуждения недвижимого имущества коллекторами не что иное, как незаконный рейдерский захват.
– По-перше, банк мав право звернутися або до колекторського бюро, або до суду. Вони звернулись до суду. Яким чином (на основі чого) вони передали борг Ігоря Шегая факторинговій компанії, наразі не відомо. Більше того, вимагати борг колектори мають право лише в межах суми кредиту, а вилучати майно може лише виконавча служба і тільки в разі наявності відповідної постанови суду.
У даному випадку «Кей-Колект» звернувся до якогось нотаріуса, який написав припис про відчуження майна. Нам про це не повідомляли, тобто не надали нам жодної можливості оскаржити документ у суді. Внесли відомості в реєстр прав власності і вважають, що це є вагома підстава називати себе власниками, попри той факт, що вся схема є нелегальною, – пояснил адвокат.
Финиш или пауза?
На следующий день у комплекса «Эллада» страсти не утихли. Владелец здания Игорь Шегай собрал под стенами зала сотрудников, посетителей и неравнодушных предпринимателей. Новоиспеченные владельцы отказались открывать дверь и вызвали полицию – зафиксировать факт незаконного проникновения на якобы их частную собственность.
На место событий прибыло несколько экипажей патрульной полиции, оперативная группа, отряд спецназначения с автоматами, заместители начальников городского и областного управлений Нацполиции.
Правоохранители оцепили вход в здание, мотивируя свои действия тем, что при большом столпотворении они обязаны охранять общественный порядок и не допускать вандализма. После двухчасовых переговоров полиции с обеими сторонами конфликта коллекторы так и не согласились отпереть комплекс. В конце концов силовики дали Игорю Шегаю возможность открыть дверь ломом и зайти внутрь.
Спорткомплекс возобновил свою работу. Игорь Шегай намерен судиться с факторинговой компанией по факту незаконного завладения его имуществом. В полиции же по данному делу возбуждено уголовное производство по признакам ст. 195-1 Уголовного кодекса («Угроза уничтожения имущества»).
В Чернигове столичные коллекторы пытались "отжать" оздоровительный комплекс
- Сегодня, 15:54
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Игорь Шегай
В Чернигове кипят страсти вокруг оздоровительного комплекса «Эллада», расположенного на улице Волковича, 21. Владелец Игорь Шегай утверждает, что его бизнес рейдерским путем захватили коллекторы, нанятые банком за неуплату ипотечного долга.
Старые долги
Утром 11 мая в здание спорткомплекса «Эллада» ворвалось около десятка молодых людей. Заменив замки, они сообщили владельцу, что помещение больше ему не принадлежит. Сослались на документ, заверенный киевским нотариусом, который якобы передавал право собственности на квадратные метры коллекторской фирме ООО «Кей-Колект».
Игорь Шегай действительно задолжал свыше миллиона гривен «Укрсиббанку», в котором более десяти лет назад взял кредит. После резкого повышения курса валют предприниматель не в состоянии был гасить заем, несколько раз брал отсрочку. Финучреждение обратилось в суд и забрало в качестве компенсации машину.
О передаче здания кому-либо, говорит владелец центра, постановлений суда нет. Однако его «ипотечная» недвижимость непонятным образом перешла в собственность факторинговой компании «Кей-Колект», которая не так давно фигурировала в аналогичном скандале вокруг мебельного магазина на ул. Жабинского.
Рейдерство?
Хозяин «Эллады» и его адвокат Сергей Водолагин настаивают на том, что попытка отчуждения недвижимого имущества коллекторами не что иное, как незаконный рейдерский захват.
– По-перше, банк мав право звернутися або до колекторського бюро, або до суду. Вони звернулись до суду. Яким чином (на основі чого) вони передали борг Ігоря Шегая факторинговій компанії, наразі не відомо. Більше того, вимагати борг колектори мають право лише в межах суми кредиту, а вилучати майно може лише виконавча служба і тільки в разі наявності відповідної постанови суду.
У даному випадку «Кей-Колект» звернувся до якогось нотаріуса, який написав припис про відчуження майна. Нам про це не повідомляли, тобто не надали нам жодної можливості оскаржити документ у суді. Внесли відомості в реєстр прав власності і вважають, що це є вагома підстава називати себе власниками, попри той факт, що вся схема є нелегальною, – пояснил адвокат.
Финиш или пауза?
На следующий день у комплекса «Эллада» страсти не утихли. Владелец здания Игорь Шегай собрал под стенами зала сотрудников, посетителей и неравнодушных предпринимателей. Новоиспеченные владельцы отказались открывать дверь и вызвали полицию – зафиксировать факт незаконного проникновения на якобы их частную собственность.
На место событий прибыло несколько экипажей патрульной полиции, оперативная группа, отряд спецназначения с автоматами, заместители начальников городского и областного управлений Нацполиции.
Правоохранители оцепили вход в здание, мотивируя свои действия тем, что при большом столпотворении они обязаны охранять общественный порядок и не допускать вандализма. После двухчасовых переговоров полиции с обеими сторонами конфликта коллекторы так и не согласились отпереть комплекс. В конце концов силовики дали Игорю Шегаю возможность открыть дверь ломом и зайти внутрь.
Спорткомплекс возобновил свою работу. Игорь Шегай намерен судиться с факторинговой компанией по факту незаконного завладения его имуществом. В полиции же по данному делу возбуждено уголовное производство по признакам ст. 195-1 Уголовного кодекса («Угроза уничтожения имущества»).
Источник: 0462.ua
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