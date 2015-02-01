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В Черниговской области прошли учения резервистов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 23
В Черниговской области прошли учения резервистовБатальонные тактические учения с участием резервистов прошли на Черниговщине, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В Черниговской области прошли батальонные тактические учения с боевой стрельбой 61-ой отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Північ».

В течение трех суток военнослужащие «прокачивали» свои боевые возможности в уничтожении условного противника.

Минобороны отмечает, что интенсивность подготовки резервистов набирает обороты, поскольку ведется подготовка к проведению бригадных тактических учений с боевой стрельбой.

Ежедневно происходит совершенствование практики ведения огня из всех калибров.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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