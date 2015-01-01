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Сталкер из Чернигова спрятался от жены в Чернобыльской зоне
- Сегодня, 17:02
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Накануне, 19 мая, во время патрулирования в зоне отчуждения ЧАЭС полицейские обнаружили двух мужчин из Чернигова.
Молодые люди из Чернигова 20 и 25 лет в обход контрольно-пропускных пунктов проникли на территорию зоны отчуждения.
Цель поездки они объяснили просто – экстремальный туризм.
Работники полиции зоны ЧАЭС сообщили своим коллегам из Чернигова о задержанных.
Выяснилось, что один из парней несколько дней появился в списках правоохранителей, как пропавший без вести.
Его разыскивала жена. Женщина обратилась в полицию несколько дней назад с заявлением об исчезновении мужа.
Молодые люди из Чернигова 20 и 25 лет в обход контрольно-пропускных пунктов проникли на территорию зоны отчуждения.
Цель поездки они объяснили просто – экстремальный туризм.
Работники полиции зоны ЧАЭС сообщили своим коллегам из Чернигова о задержанных.
Выяснилось, что один из парней несколько дней появился в списках правоохранителей, как пропавший без вести.
Его разыскивала жена. Женщина обратилась в полицию несколько дней назад с заявлением об исчезновении мужа.
Источник: 0462.ua
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