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На ремонт черниговских дорог надо в 30 раз больше денег, чем выделено
- Сегодня, 18:01
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Черниговская область получила на ремонт дорог всего лишь 3% от необходимой суммы. Об этом сообщает облавтодор.
Согласно заявлениям дорожников, основной причиной неудовлетворительного состояния дорог в Черниговской области является дефицит средств.
Сообщается, что протяженность сети дорог на Черниговщине – 7722 километра. На их содержание в последние годы выделялось от 1% до 3% необходимых средств.
В 2016 году ситуация несколько улучшилась – цифра достигла 7%.
Дорожники отмечают, что из-за недостаточного финансирования нарушаются межремонтные сроки и нет возможности применять при ремонте современные технологии и материалы.
В облавтодоре также рассказали, что существующие дороги и мосты не выдерживают современного нагрузки, поскольку в большинстве своем строились в сжатые сроки в 70-80-х годах и рассчитывались на осевые нагрузки 6-10 тонн.
На сегодня же правилами дорожного движения разрешена и широко используется осевая нагрузка в 11 тонн.
Согласно заявлениям дорожников, основной причиной неудовлетворительного состояния дорог в Черниговской области является дефицит средств.
Сообщается, что протяженность сети дорог на Черниговщине – 7722 километра. На их содержание в последние годы выделялось от 1% до 3% необходимых средств.
В 2016 году ситуация несколько улучшилась – цифра достигла 7%.
Дорожники отмечают, что из-за недостаточного финансирования нарушаются межремонтные сроки и нет возможности применять при ремонте современные технологии и материалы.
В облавтодоре также рассказали, что существующие дороги и мосты не выдерживают современного нагрузки, поскольку в большинстве своем строились в сжатые сроки в 70-80-х годах и рассчитывались на осевые нагрузки 6-10 тонн.
На сегодня же правилами дорожного движения разрешена и широко используется осевая нагрузка в 11 тонн.
Источник: 0462.ua
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