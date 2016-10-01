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Черниговцы предлагают устроить пикник под зданием суда
- Сегодня, 18:29
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Судебное заседание в деле о застройке земельного участка возле Березовой рощи рискует стать весьма особенным.
Активисты в социальных сетях предлагают всем неравнодушным черниговцам прийти 6 июня к зданию суда и устроить перед входом пикник с шашлыками, игрой в бадминтон и прочими атрибутами отдыха под открытым небом.
Цель акции – привлечь внимание представителей Фемиды к тому, что у черниговцев застройщики пытаются отобрать зеленую зону.
«Раз так – то мы будем использовать для отдыха зеленую зону перед судом», - предупреждают активисты.
Напомним, что 6 июня должно пройти заседание суда, поводом для которого стал иск компании «УкрСиверБуд» к Черниговскому горсовету, отменившему под давлением общественности, ранее выданные разрешения на строительство многоэтажек в Березовой роще.
Теперь застройщики пытаются оспорить решение исполкома и вернуть себе право строить дома в районе пересечения улиц Пухова и Доценко.
Заседание (и, соответственно, акция) назначены на 12.00 6 июня. Место – Деснянский районный суд Чернигова (район Пяти углов).
Активисты в социальных сетях предлагают всем неравнодушным черниговцам прийти 6 июня к зданию суда и устроить перед входом пикник с шашлыками, игрой в бадминтон и прочими атрибутами отдыха под открытым небом.
Цель акции – привлечь внимание представителей Фемиды к тому, что у черниговцев застройщики пытаются отобрать зеленую зону.
«Раз так – то мы будем использовать для отдыха зеленую зону перед судом», - предупреждают активисты.
Напомним, что 6 июня должно пройти заседание суда, поводом для которого стал иск компании «УкрСиверБуд» к Черниговскому горсовету, отменившему под давлением общественности, ранее выданные разрешения на строительство многоэтажек в Березовой роще.
Теперь застройщики пытаются оспорить решение исполкома и вернуть себе право строить дома в районе пересечения улиц Пухова и Доценко.
Заседание (и, соответственно, акция) назначены на 12.00 6 июня. Место – Деснянский районный суд Чернигова (район Пяти углов).
Источник: 0462.ua
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