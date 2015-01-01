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Городской голова просит не называть фонтаны «фонтанами» и использует свою методику их подсчета в Чернигове.
В интервью паблику «Типовий Чернігів» Владислав Атрошенко отреагировал на претензии, касающиеся количества фонтанов в городе. Их неоднократно озвучивали черниговцы, сопровождая фразой «что, больше деньги некуда девать?».
Владислав Атрошенко не согласился с тем, что фонтанов в центре Чернигове слишком много и предложил свою «арифметику».
- Много? Это полная ерунда! Давайте на сегменты разобьем. От проспекта Победы до ул. Софии Руссовой – два фонтана. Это приемлемо? – сказал мэр.
Следующие сегменты – сквер Богдана Хмельницкого и Аллею героев – городской голова тоже посчитал отдельно.
- На Алеї маємо 4, а буде – 3. Це мінус один. Це нормальна кількість для цього сегменту. Ті, що зараз там існують – їх не можна назвати фонтанами…
Чи повинен бути в сквері Хмельницького фонтан? Так… І не кажіть «фонтан». Це водичка. Водичка приваблює, водичка заспокоює…
Напомним, что на Аллее героев после реконструкции планируется вместо четырех существующих фонтанов сделать три – один в центре и два по краям.
В сквере Богдана Хмельницкого также планируется построить три фонтана – один возле Пятницкой церкви и два возле памятника гетьману.
Также Владислав Атрошенко обратился к тем, кто сегодня критикует его попытки обустроить центр города.
- А где были люди, которые посмеиваются, 3 или 5 лет назад. Почему не смеялись? Им было комфортно? Там «жабки» из сквера убежали, потому что испугались всего этого. Я считаю, что их не убрал кто-то, а они сами сбежали, - заявил городской голова.
Сколько фонтанов должно быть в центре Чернигова? Мнение Владислава Атрошенко
- Сегодня, 19:02
- Просмотров: 20
Городской голова просит не называть фонтаны «фонтанами» и использует свою методику их подсчета в Чернигове.
В интервью паблику «Типовий Чернігів» Владислав Атрошенко отреагировал на претензии, касающиеся количества фонтанов в городе. Их неоднократно озвучивали черниговцы, сопровождая фразой «что, больше деньги некуда девать?».
Владислав Атрошенко не согласился с тем, что фонтанов в центре Чернигове слишком много и предложил свою «арифметику».
- Много? Это полная ерунда! Давайте на сегменты разобьем. От проспекта Победы до ул. Софии Руссовой – два фонтана. Это приемлемо? – сказал мэр.
Следующие сегменты – сквер Богдана Хмельницкого и Аллею героев – городской голова тоже посчитал отдельно.
- На Алеї маємо 4, а буде – 3. Це мінус один. Це нормальна кількість для цього сегменту. Ті, що зараз там існують – їх не можна назвати фонтанами…
Чи повинен бути в сквері Хмельницького фонтан? Так… І не кажіть «фонтан». Це водичка. Водичка приваблює, водичка заспокоює…
Напомним, что на Аллее героев после реконструкции планируется вместо четырех существующих фонтанов сделать три – один в центре и два по краям.
В сквере Богдана Хмельницкого также планируется построить три фонтана – один возле Пятницкой церкви и два возле памятника гетьману.
Также Владислав Атрошенко обратился к тем, кто сегодня критикует его попытки обустроить центр города.
- А где были люди, которые посмеиваются, 3 или 5 лет назад. Почему не смеялись? Им было комфортно? Там «жабки» из сквера убежали, потому что испугались всего этого. Я считаю, что их не убрал кто-то, а они сами сбежали, - заявил городской голова.
Источник: 0462.ua
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