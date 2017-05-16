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В Черниговской области скоро будет еще больше молока. Уникальные коровы уже есть
- Сегодня, 19:21
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На этой неделе специалисты Департамента агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации посетили сельхозпредприятия Семеновщины и Новгород-Сиверщины.
В ходе встречи с руководителями указанных районов директор Департамента АПР ОГА Юрий Павлишен обсудил вопросы развития растениеводства и животноводства в общественном секторе.
Кроме этого, специалисты областного подразделения осмотрели состояние озимых и яровых, в частности посевы кормовых культур. Также проанализировали перевода животных на летне-лагерное содержание и указали на резервы наращивания продуктивности скота.
В Семеновском районе представители Департамента ознакомились с деятельностью СООО «Новая жизнь», которое активно работает в области земледелия и молочного скотоводства.
Предприятие занимается племенным делом, в частности разводит симментальской молочную породу коров. Несколько лет назад здесь установили современный молокопровод.
На сегодняшний день в хозяйстве содержится 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 200 коров. За счет собственного воспроизводства до конца года дойное стадо планируется увеличить до 220 голов.
Сейчас от одной дойной коровы на предприятии получают 22 килограмма молока в сутки, а от некоторых и 30-40.
Для сбалансирования рациона питания животных общество систематически закупает высокобелковые корма, обусловливает хорошие показатели содержания жира и белка в молоке.
Сейчас дойное стадо круглосуточно пасется с использованием электропастуха на сеяных травах. Доения проводится три раза в сутки.
Прошлогодние надои одной коровы в хозяйстве составили более 6 тонн молока, в текущем году их планируют увеличить.
Кроме того, делегация Департамента АПР ОГА посетила общество «Мрия» на Новгород-Сиверщины.
Это предприятие также занимается земледелием и специализируется на молочном скотоводстве.
Здесь разводится лебединская порода коров, является уникальной для нашей области и Украины.
В планах хозяйства - дальнейшее наращивание поголовья молочного скота и его продуктивности.
Специалисты областного подразделения АПР проконсультировали специалистов сельхозобщества, как получить статус сырьевой зоны по производству молока для детского питания и органического производства.
Чтобы обменяться опытом с лучшими производителями молока Черниговщины, представители обеих компаний будут участвовать в областном практическом семинаре по кормозаготовки, который состоится в конце мая в Талалаевском районе.
В ходе встречи с руководителями указанных районов директор Департамента АПР ОГА Юрий Павлишен обсудил вопросы развития растениеводства и животноводства в общественном секторе.
Кроме этого, специалисты областного подразделения осмотрели состояние озимых и яровых, в частности посевы кормовых культур. Также проанализировали перевода животных на летне-лагерное содержание и указали на резервы наращивания продуктивности скота.
В Семеновском районе представители Департамента ознакомились с деятельностью СООО «Новая жизнь», которое активно работает в области земледелия и молочного скотоводства.
Предприятие занимается племенным делом, в частности разводит симментальской молочную породу коров. Несколько лет назад здесь установили современный молокопровод.
На сегодняшний день в хозяйстве содержится 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 200 коров. За счет собственного воспроизводства до конца года дойное стадо планируется увеличить до 220 голов.
Сейчас от одной дойной коровы на предприятии получают 22 килограмма молока в сутки, а от некоторых и 30-40.
Для сбалансирования рациона питания животных общество систематически закупает высокобелковые корма, обусловливает хорошие показатели содержания жира и белка в молоке.
Сейчас дойное стадо круглосуточно пасется с использованием электропастуха на сеяных травах. Доения проводится три раза в сутки.
Прошлогодние надои одной коровы в хозяйстве составили более 6 тонн молока, в текущем году их планируют увеличить.
Кроме того, делегация Департамента АПР ОГА посетила общество «Мрия» на Новгород-Сиверщины.
Это предприятие также занимается земледелием и специализируется на молочном скотоводстве.
Здесь разводится лебединская порода коров, является уникальной для нашей области и Украины.
В планах хозяйства - дальнейшее наращивание поголовья молочного скота и его продуктивности.
Специалисты областного подразделения АПР проконсультировали специалистов сельхозобщества, как получить статус сырьевой зоны по производству молока для детского питания и органического производства.
Чтобы обменяться опытом с лучшими производителями молока Черниговщины, представители обеих компаний будут участвовать в областном практическом семинаре по кормозаготовки, который состоится в конце мая в Талалаевском районе.
Источник: 0462.ua
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