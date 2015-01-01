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Накануне, 22 мая, члены градостроительного совета утвердили проект реконструкции Аллеи Героев.
Концепция разработана архитектором Татьяной Мазур. Подробнее о предложенных изменениях можно прочитать здесь.
Если коротко, то проект предусматривает:
• демонтаж существующих фонтанов и обустройство трех новых круглой формы;
• обустройство на центральной оси Аллеи пяти круглых площадок, оформленных в стиле вышиванок (на 3 из 5 и будут фонтаны);
• демонтаж постаментов и перенос двух уцелевших бюстов (Кирпоноса и Сенько) в другое место;
• на зеленой зоне по бокам Аллеи будут вымощены дорожки, установлены скамейки
Какой будет Аллея героев. Проект
- Сегодня, 09:02
- Просмотров: 12
Накануне, 22 мая, члены градостроительного совета утвердили проект реконструкции Аллеи Героев.
Концепция разработана архитектором Татьяной Мазур. Подробнее о предложенных изменениях можно прочитать здесь.
Если коротко, то проект предусматривает:
• демонтаж существующих фонтанов и обустройство трех новых круглой формы;
• обустройство на центральной оси Аллеи пяти круглых площадок, оформленных в стиле вышиванок (на 3 из 5 и будут фонтаны);
• демонтаж постаментов и перенос двух уцелевших бюстов (Кирпоноса и Сенько) в другое место;
• на зеленой зоне по бокам Аллеи будут вымощены дорожки, установлены скамейки
Источник: 0462.ua
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