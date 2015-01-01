Какой будет Аллея героев. Проект

Концепция разработана архитектором Татьяной Мазур. Подробнее о предложенных изменениях можно прочитать здесь.Если коротко, то проект предусматривает:• демонтаж существующих фонтанов и обустройство трех новых круглой формы;• обустройство на центральной оси Аллеи пяти круглых площадок, оформленных в стиле вышиванок (на 3 из 5 и будут фонтаны);• демонтаж постаментов и перенос двух уцелевших бюстов (Кирпоноса и Сенько) в другое место;• на зеленой зоне по бокам Аллеи будут вымощены дорожки, установлены скамейки