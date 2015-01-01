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Черниговский волонтер, сбивший насмерть ребенка, получил шесть лет тюрьмы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:48
  • Просмотров: 18
Черниговский волонтер, сбивший насмерть ребенка, получил шесть лет тюрьмы
Александр Хомазюк, севший за руль в нетревзом состоянии и сбивший трех детей в Черниговской области, получил приговор.

О вердикте судей написал в социальной сети «Фейсбук» черниговский активист и историк Александ Ясенчук.

По его словам, суд постановил: 6 лет лишения свободы. Напомним, что суд первой инстанции внес более мягкий приговор – 4 года.

Позже такое решение обжаловала Черниговская прокуратура. Теперь апелляция обвинителей была удовлетворена.

Напомним, что в августе 2016 года Александр Хомазюк в компании друзей отмечал на природе вручение грамоты, полученной за свою волонтерскую деятельность.

Возвращаясь домой, нетрезвый водитель не справился с управлением и сбил трех детей. 6-летний мальчик в результате погиб, 13-летний подросток и 4-летняя девочка получили тяжелые травмы.

Статья, по которой обвинялся Александр Хомазюк, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают справедливость приговора. По мнению одних, убийство ребенка пьяным водителем должно наказываться более строго.

Другая сторона апеллирует тем, что родители погибшего мальчика были согласны с первым приговором, а увеличение срока – якобы лишь попытка прокуратуры получить «откупные» от обвиняемого.
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Источник: 0462.ua

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