Черниговский волонтер, сбивший насмерть ребенка, получил шесть лет тюрьмы

О вердикте судей написал в социальной сети «Фейсбук» черниговский активист и историк Александ Ясенчук.По его словам, суд постановил: 6 лет лишения свободы. Напомним, что суд первой инстанции внес более мягкий приговор – 4 года.Позже такое решение обжаловала Черниговская прокуратура. Теперь апелляция обвинителей была удовлетворена.Напомним, что в августе 2016 года Александр Хомазюк в компании друзей отмечал на природе вручение грамоты, полученной за свою волонтерскую деятельность.Возвращаясь домой, нетрезвый водитель не справился с управлением и сбил трех детей. 6-летний мальчик в результате погиб, 13-летний подросток и 4-летняя девочка получили тяжелые травмы.Статья, по которой обвинялся Александр Хомазюк, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.В социальных сетях пользователи активно обсуждают справедливость приговора. По мнению одних, убийство ребенка пьяным водителем должно наказываться более строго.Другая сторона апеллирует тем, что родители погибшего мальчика были согласны с первым приговором, а увеличение срока – якобы лишь попытка прокуратуры получить «откупные» от обвиняемого.