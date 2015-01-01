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ДТП в Чернигове: «JAWA» влетела в иномарку
- Сегодня, 10:02
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В г.. Чернигове на перекрестке улицы 77-й Гвардейской Дивизии и 2-го переулка Волонтеров в 17 часов 22 мая водитель автомобиля «Volkswagen Golf» во время выполнения поворота налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «JAWA 350», который двигался по главной дороге. Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
Источник: cheline.com.ua
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