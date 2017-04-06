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Улица Рокоссовского – самая страшная в Чернигове
- Сегодня, 14:31
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Так считает городской голова Владислав Атрошенко, составивший для паблика «Типовий Чернігів» условный рейтинг самых плохих дорог в городе.
По словам мэра, в Чернигове на данный момент нет улиц, за дорожное покрытие которых ему не стыдно.
Вынеся за скобки улицу Мазепы, затянувшаяся реконструкция которой вызвала немало нареканий со стороны черниговцев, Владислав Атрошенко назвал наиболее проблемные дороги.
- Худшие – Киевская, кусок «малого проспекта» и улица Рокоссовского, - признался городской голова.
- Особенно та половина, что ближе ко второй детской поликлинике. Если от 1 Мая до «Электрона» еще более-менее, то от перекрестка с Доценко – капец!
В целом, Рокоссовского для такого потока машин – это страшная улица, - резюмировал Владислав Атрошенко.
Напомним, что капитальный ремонт улицы Рокоссовского на участке от улицы Доценко до ул. Шевченко запланирован на этот год.
Также мэр объяснил логику отмены финансирования улицы Жабинского в этом году. По его словам, там идет строительство многоквартирных домов, что на пару лет обеспечивает проезд тяжелой техники и грязь.
По мнению Владислава Атрошенко вкладывать средства при таких условиях – неразумно. Лучше это будет сделать после окончания строительства.
Зато в 2017 году он пообещал выполнить работы по обустройству ливневой системы в районе перекрестка улицы Жабинского и проспекта Победы, где регулярно появляется огромная лужа.
По словам мэра, в Чернигове на данный момент нет улиц, за дорожное покрытие которых ему не стыдно.
Вынеся за скобки улицу Мазепы, затянувшаяся реконструкция которой вызвала немало нареканий со стороны черниговцев, Владислав Атрошенко назвал наиболее проблемные дороги.
- Худшие – Киевская, кусок «малого проспекта» и улица Рокоссовского, - признался городской голова.
- Особенно та половина, что ближе ко второй детской поликлинике. Если от 1 Мая до «Электрона» еще более-менее, то от перекрестка с Доценко – капец!
В целом, Рокоссовского для такого потока машин – это страшная улица, - резюмировал Владислав Атрошенко.
Напомним, что капитальный ремонт улицы Рокоссовского на участке от улицы Доценко до ул. Шевченко запланирован на этот год.
Также мэр объяснил логику отмены финансирования улицы Жабинского в этом году. По его словам, там идет строительство многоквартирных домов, что на пару лет обеспечивает проезд тяжелой техники и грязь.
По мнению Владислава Атрошенко вкладывать средства при таких условиях – неразумно. Лучше это будет сделать после окончания строительства.
Зато в 2017 году он пообещал выполнить работы по обустройству ливневой системы в районе перекрестка улицы Жабинского и проспекта Победы, где регулярно появляется огромная лужа.
Источник: 0462.ua
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