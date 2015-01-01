﻿﻿ Черниговские курсанты – чемпионы второй лиги » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговские курсанты – чемпионы второй лиги
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговские курсанты – чемпионы второй лиги

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:11
  • Просмотров: 23
Черниговские курсанты – чемпионы второй лиги
Волейбольная иерархия в украинском чемпионате следующая: Суперлига (где выступает черниговский «Буревестник»), высшая лига (там играет дубль «Буревестника» - «Педуниверситет») и первая лига. Про эти уровни знают болельщики, о них несложно найти информацию на сайте Федерации волейбола…

Но есть еще один уровень – вторая лига, участие в которой берут команды из разных уголков страны – от Закарпатья до Донбасса, от Запорожья до… Чернигова.

Да-да, в турнире в этом году принимала участие команда «Академия», состав которой почти полностью укомплектован курсантами черниговской академии Государственной пенитенциарной службы Украины.

Наши спортсмены выступали на первом этапе с соперниками из Кропивницкого и поселка Петрове.

Черниговцы заняли первое место и отправились на финальный этап, который проходил в мае в городе Тлумач Ивано-Франковской области.

Там в однокруговом турнире черниговская «Академия» оставила позади «Фаворит» (Нижнее Селище, Закарпатье), ВК «Покровск» (Донецкая область) и СК «Прибылив» (Ивано-Франковская область), завоевав титул чемпионов второй лиги.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговский «Буревестник» добыл три победы в Лубнах

После тура в Полтавской области черниговские волейболисты уверенно занимают первое место в турнире

Полицейские завоевали серебро на чемпионате физкультурно-спортивного общест ...

Итогом длительной и ожесточенной борьбы на волейбольной площадке стала вторая ступень пьедестала

Черниговские волейболисты примут участие в новом чемпионате Украины

Исполком Федерации волейбола Украины утвердил регламент всеукраинских соревнований на сезон

Черниговская открытая лига КВН 1/4 финала

После Летних каникул к вам возвращается Отдохнувший 7-ой сезон Черниговской лиги КВН!! 1/4 финала

Черниговские танцоры завоевали 4 медали на международном турнире по бальным ...

В Сумах прошел третий международный турнир по бальным танцам. В нем принимали участие украинские,

25 октября Черниговская лига КВН приглашает на полуфинал

Руководство Черниговской лиги КВН и администрация Черниговского городского дворца культуры
﻿
Видео
Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети