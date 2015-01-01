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Волейбольная иерархия в украинском чемпионате следующая: Суперлига (где выступает черниговский «Буревестник»), высшая лига (там играет дубль «Буревестника» - «Педуниверситет») и первая лига. Про эти уровни знают болельщики, о них несложно найти информацию на сайте Федерации волейбола…
Но есть еще один уровень – вторая лига, участие в которой берут команды из разных уголков страны – от Закарпатья до Донбасса, от Запорожья до… Чернигова.
Да-да, в турнире в этом году принимала участие команда «Академия», состав которой почти полностью укомплектован курсантами черниговской академии Государственной пенитенциарной службы Украины.
Наши спортсмены выступали на первом этапе с соперниками из Кропивницкого и поселка Петрове.
Черниговцы заняли первое место и отправились на финальный этап, который проходил в мае в городе Тлумач Ивано-Франковской области.
Там в однокруговом турнире черниговская «Академия» оставила позади «Фаворит» (Нижнее Селище, Закарпатье), ВК «Покровск» (Донецкая область) и СК «Прибылив» (Ивано-Франковская область), завоевав титул чемпионов второй лиги.
Черниговские курсанты – чемпионы второй лиги
- Сегодня, 15:11
- Просмотров: 23
Волейбольная иерархия в украинском чемпионате следующая: Суперлига (где выступает черниговский «Буревестник»), высшая лига (там играет дубль «Буревестника» - «Педуниверситет») и первая лига. Про эти уровни знают болельщики, о них несложно найти информацию на сайте Федерации волейбола…
Но есть еще один уровень – вторая лига, участие в которой берут команды из разных уголков страны – от Закарпатья до Донбасса, от Запорожья до… Чернигова.
Да-да, в турнире в этом году принимала участие команда «Академия», состав которой почти полностью укомплектован курсантами черниговской академии Государственной пенитенциарной службы Украины.
Наши спортсмены выступали на первом этапе с соперниками из Кропивницкого и поселка Петрове.
Черниговцы заняли первое место и отправились на финальный этап, который проходил в мае в городе Тлумач Ивано-Франковской области.
Там в однокруговом турнире черниговская «Академия» оставила позади «Фаворит» (Нижнее Селище, Закарпатье), ВК «Покровск» (Донецкая область) и СК «Прибылив» (Ивано-Франковская область), завоевав титул чемпионов второй лиги.
Источник: 0462.ua
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