Владиславу Атрошенко не хватает денег на Чернигов

- На жаль, у нас обмежені можливості. Місто має 10-15 мільйонівдоларів на рік. При потребі 150-200 мільйонів, - заявил Владислав Атрошенко.Исходя из озвученных цифр, речь идет не о бюджете города в целом, а о бюджете развития – части средств, которые город тратит на благоустройство в различных сферах.Например, на реконструкцию дороги на пляж (17 миллионов гривен), реконструкцию памятника Богдану Хмельницкого (700 тысяч гривен), реконструкцию фонтанов на Аллее героев (9 миллионов гривен) и т.д.