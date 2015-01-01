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Владиславу Атрошенко не хватает денег на Чернигов
- Сегодня, 15:33
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Благоустройство Чернигове не идет теми темпами, какими хотелось бы, из-за дефицита средств. В этом городской голова признался в ходе интервью для паблика «Типовий Чернігів».
- На жаль, у нас обмежені можливості. Місто має 10-15 мільйонівдоларів на рік. При потребі 150-200 мільйонів, - заявил Владислав Атрошенко.
Исходя из озвученных цифр, речь идет не о бюджете города в целом, а о бюджете развития – части средств, которые город тратит на благоустройство в различных сферах.
Например, на реконструкцию дороги на пляж (17 миллионов гривен), реконструкцию памятника Богдану Хмельницкого (700 тысяч гривен), реконструкцию фонтанов на Аллее героев (9 миллионов гривен) и т.д.
- На жаль, у нас обмежені можливості. Місто має 10-15 мільйонівдоларів на рік. При потребі 150-200 мільйонів, - заявил Владислав Атрошенко.
Исходя из озвученных цифр, речь идет не о бюджете города в целом, а о бюджете развития – части средств, которые город тратит на благоустройство в различных сферах.
Например, на реконструкцию дороги на пляж (17 миллионов гривен), реконструкцию памятника Богдану Хмельницкого (700 тысяч гривен), реконструкцию фонтанов на Аллее героев (9 миллионов гривен) и т.д.
Источник: 0462.ua
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