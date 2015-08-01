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Спасатели предупреждают о заморозках на Черниговщине
- Сегодня, 16:03
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Ночью 23 мая в отдельных регионах Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр. «Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2 °», - говорится в сообщении.
Источник: cheline.com.ua
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