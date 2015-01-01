4ернігів.інфо » Стрічка новин » На первое ВНО пришли не все
На первое ВНО пришли не все
- Сегодня, 16:31
- Просмотров: 23
Первый этап Государственной итоговой аттестации начался с внешнего независимого оценивания знаний по украинскому языку и литературе.
В Черниговской области педагоги создали 26 пунктов тестирования. Начальник областного управления образования Черниговской ОГА Николай Конопацкий сообщил, что все пункты открыли вовремя: «На сегодняшний день зарегистрировались 6714 человек для ВНО. Мы организовали их подвоз к пунктам тестирования. Школьными автобусами перевозили детей. Явка составила 97.1% от зарегистрированных ». В день ВНО в образовательных учреждениях, где были организованы пункты тестирования, отменили обучения. Следующее тестирование - по немецкому и французскому языкам - пройдет 25 мая. В общем тестировать знания по двенадцати предметам. Последнее ВНО пройдет 16 июня. Выпускники будут демонстрировать знания по химии.
В Черниговской области педагоги создали 26 пунктов тестирования. Начальник областного управления образования Черниговской ОГА Николай Конопацкий сообщил, что все пункты открыли вовремя: «На сегодняшний день зарегистрировались 6714 человек для ВНО. Мы организовали их подвоз к пунктам тестирования. Школьными автобусами перевозили детей. Явка составила 97.1% от зарегистрированных ». В день ВНО в образовательных учреждениях, где были организованы пункты тестирования, отменили обучения. Следующее тестирование - по немецкому и французскому языкам - пройдет 25 мая. В общем тестировать знания по двенадцати предметам. Последнее ВНО пройдет 16 июня. Выпускники будут демонстрировать знания по химии.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
ВНО-2017. Как и когда будут проходить тестирование черниговские выпускники
6 февраля, началась регистрация для участия в тестировании на сайте Украинского центра оценивания
Школа двоечников обнаружилась в Черниговской области
Всеукраинский центр оценивания качества образования подвел итоги кампании по сдаче внешнего
24 апреля стартует ВНО-2015
24 апреля 2015 в Украине проводится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и
Выпускники, не прошедшие ДПА, не получат аттестаты
Украинский центр оценивания качества образования обратился к руководителям общеобразовательных
На Черниговщине было зафиксировано 21 нарушение во время ВНО
Результаты и особенности внешнего независимого оценивания 2014 года, полученные выпускниками
Черниговским школьникам об изменениях во ВНО-2014 будут сообщать по SMS
Информировать об изменениях, касающихся внешнего независимого тестирования, в 2014 году будут с
Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка
Добавить комментарий!