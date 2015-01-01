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На первое ВНО пришли не все

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:31
  • Просмотров: 23
На первое ВНО пришли не всеПервый этап Государственной итоговой аттестации начался с внешнего независимого оценивания знаний по украинскому языку и литературе.

В Черниговской области педагоги создали 26 пунктов тестирования. Начальник областного управления образования Черниговской ОГА Николай Конопацкий сообщил, что все пункты открыли вовремя: «На сегодняшний день зарегистрировались 6714 человек для ВНО. Мы организовали их подвоз к пунктам тестирования. Школьными автобусами перевозили детей. Явка составила 97.1% от зарегистрированных ». В день ВНО в образовательных учреждениях, где были организованы пункты тестирования, отменили обучения. Следующее тестирование - по немецкому и французскому языкам - пройдет 25 мая. В общем тестировать знания по двенадцати предметам. Последнее ВНО пройдет 16 июня. Выпускники будут демонстрировать знания по химии.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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