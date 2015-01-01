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Корюковском разборки: 13-летнюю девушку сбил пьяный полицейский

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:34
  • Просмотров: 30
Корюковском разборки: 13-летнюю девушку сбил пьяный полицейскийЧЕline уже сообщал, что несколько дней назад в Корюковке произошло резонансное ДТП: 13-летнюю девочку сбил пьяный человек, который имеет отношение к правоохранительным органам. Начальник топни в Черниговской области Эдуард Алехин сообщил ЧЕline, что в этом деле уже есть новости. В частности, уже принято решение об увольнении сотрудника, ведь собрано достаточно материалов, чтобы считать его причастным к совершению правонарушения. Материалы направлены в прокуратуру.


Проверка других сотрудников этого подразделения и выяснения степени их вины продолжается. Известно, что пострадавший в ДТП Веронику Пархоменко сегодня перевели в Черниговской областной детской больницы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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