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Наши реалии: цены европейские, а зарплаты украинском
- Сегодня, 18:39
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Уже в июне эксперты обещают рост цен на некоторые продукты, в частности сахар, хлеб, макароны, курятину и яйца. Зато подешевеют сезонные овощи и фрукты. «Цены у нас почти одинаковые с Польшей и Литвой.
Сравнивали стоимость килограмма сметаны в разных странах. В Венгрии стоит 54,2 грн, Эстонии - 53,2, Литве - 50, Польше - 49,4, в Украине - 48. Картофель дешевая у поляков - 8,6 за килограмм. В Беларуси продают по 15,6, Литве - 21,4, Эстонии - 22,8, Венгрии - 22,5. Килограмм сахара в Украине и Польше стоит одинаково - в среднем 18 грн. Но в то же время средняя зарплата белоруса в 2,3 раза выше, чем в украинском. Поляки получают в 5,6 раза больше, венгры - в 5,8, литовцы - в 6,8 раза », - отмечает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Сравнивали стоимость килограмма сметаны в разных странах. В Венгрии стоит 54,2 грн, Эстонии - 53,2, Литве - 50, Польше - 49,4, в Украине - 48. Картофель дешевая у поляков - 8,6 за килограмм. В Беларуси продают по 15,6, Литве - 21,4, Эстонии - 22,8, Венгрии - 22,5. Килограмм сахара в Украине и Польше стоит одинаково - в среднем 18 грн. Но в то же время средняя зарплата белоруса в 2,3 раза выше, чем в украинском. Поляки получают в 5,6 раза больше, венгры - в 5,8, литовцы - в 6,8 раза », - отмечает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Источник: cheline.com.ua
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