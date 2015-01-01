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Ведьмин шабаш: сегодня на один день все травы становятся магическими и рвать их надо голышом
- Сегодня, 19:03
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23 мая - День Святого апостола Симона Зилота, в народе «Симонове зело». Поэтому есть поверье, что в этот день, как и на праздник Ивана Купала, все травы становятся волшебными. Также праздник породило легенды о ведьмовские шабаши.
Старинные предания и легенды рассказывают, что особенно магические, целебные и лечебные травы растут исключительно в Киеве на Лысых горах. Поэтому знахарки со всей Украины шли за тридевять земель в Киев на шабаш с одной целью - заготовить целебной травы. К сожалению, сделать это было не так уж просто. Чтобы трава стала волшебной, следовало срывать ее только на рассвете или в полночь, когда она покрыта росой, без ножа и других острых предметов (лучше было выкопать из земли руками!), Раздевшись догола.
Старинные предания и легенды рассказывают, что особенно магические, целебные и лечебные травы растут исключительно в Киеве на Лысых горах. Поэтому знахарки со всей Украины шли за тридевять земель в Киев на шабаш с одной целью - заготовить целебной травы. К сожалению, сделать это было не так уж просто. Чтобы трава стала волшебной, следовало срывать ее только на рассвете или в полночь, когда она покрыта росой, без ножа и других острых предметов (лучше было выкопать из земли руками!), Раздевшись догола.
Источник: cheline.com.ua
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