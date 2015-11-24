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Страшное ДТП: северянин на «Chevrolet Niva» влетел в дерево (фото)
- Сегодня, 19:49
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Сегодня, 23 мая, около шести часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие в Сосницком районе Крупской трассе возле с. Спасского. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево.
В машине находился один, получил открытый перелом ноги, потерял сознание. После приезда «скорой» начал приходить в себя, находясь в шоковом состоянии. На место прибыли полицейские, «скорая» и МЧС. Поскольку человек был зажат между рулем и сиденьем, машину пришлось разрезать. Сейчас водитель находится в реанимационном отделении. Эту информацию ЧЕline подтвердил представитель превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области Сергей Борздый.
В машине находился один, получил открытый перелом ноги, потерял сознание. После приезда «скорой» начал приходить в себя, находясь в шоковом состоянии. На место прибыли полицейские, «скорая» и МЧС. Поскольку человек был зажат между рулем и сиденьем, машину пришлось разрезать. Сейчас водитель находится в реанимационном отделении. Эту информацию ЧЕline подтвердил представитель превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области Сергей Борздый.
Источник: cheline.com.ua
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